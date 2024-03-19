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內唐亞胡矢言滅哈瑪斯：以色列才能安全 國際壓力不能阻以攻哈

編譯中心／綜合18日電
巴勒斯坦人18日在加薩地帶南部城市拉法等待取水。（新華社）
巴勒斯坦人18日在加薩地帶南部城市拉法等待取水。（新華社）

以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）在美國以色列公共事務委員會上表示，他正在帶領以色列打一場對抗哈瑪斯的戰爭，只要獲得勝利哈瑪斯（Hamas）就會被毀滅，以色列才能得以安全，加薩也才不會有恐怖勢力。他同時也譴責伊朗，因為伊朗一直支持哈瑪斯，因此稱伊朗是邪惡軸心國。

內唐亞胡保證，在對加薩（Gaza City）地帶南部這座城市採取任何軍事行動之前，聚集在拉法的150萬巴勒斯坦人將被疏散。以色列將向美國派出一個代表團，商討是否停止拉法作戰計畫。

據聯合國稱，內唐亞胡警告稱，「國際壓力」不會阻止以色列對拉法發動攻勢，拉法是加薩地帶南部的一個城鎮，聚集着近 150 萬巴勒斯坦人。 他補充說：「我們將在拉法採取行動，這需要幾周的時間。」

此外，內唐亞胡周日在耶路撒冷向德國總理蕭茲保證，只要居民「被困在原地」，以色列就不會在拉法發動軍事行動。 他還表示，他不會接受會讓以色列在中東鄰國面前變得「軟弱」的和平，而經過五個多月的戰爭，目前正在談判加薩地帶可能的停戰協議。

內唐亞胡還說：「我們無法與哈馬斯和平相處，必須消滅它。」他稱巴勒斯坦伊斯蘭運動是一個「種族滅絕組織」。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）周日在耶路撒冷呼籲在加薩地帶達成「人質協議和持久停火」，並表示他理解人質家屬，他們在經歷了五個多月的戰爭後，「說現在是達成協議的時候了」。

此外，據巴勒斯坦伊斯蘭運動哈馬斯衛生部稱，過去24小時內，以色列空襲包括拉法在內的加薩地帶多個地區，造成90多名巴勒斯坦人死亡，其中包括同一家庭的12名成員。

以色列軍隊18日在加薩走廊最大的西法醫院（Al-Shifa Hospital）周邊展開任務，目擊者稱醫院所在社區遭到空襲，並看到醫院被戰車包圍。

以色列曾多次指控巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯在醫院和其他醫療機構掩護下從事軍事行動，哈瑪斯則予以否認。

哈瑪斯治下加薩政府媒體辦公室譴責以軍行動，並稱「利用戰車、無人機和其他武器攻擊西法醫院多棟建築，並在院內開槍，這已構成戰爭罪」。

根據聯合國統計，自以哈戰爭爆發以來，加薩走廊已有155處醫療設施遭到破壞。

以色列 加薩 巴勒斯坦

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