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武器、糧食都已備好…哈瑪斯擬打持久戰 逼以談判

編譯中心／綜合4日電
哈瑪斯據稱已準備在加薩走廊打持久戰。圖為以色列襲擊加薩難民營的慘狀。（路透）
哈瑪斯據稱已準備在加薩走廊打持久戰。圖為以色列襲擊加薩難民營的慘狀。（路透）

據親近巴勒斯坦武裝團體「哈瑪斯」領導層的消息人士告訴路透，哈瑪斯已準備在加薩走廊打持久戰，並相信可以阻礙以色列挺進，撐到敵軍不得不同意停火。而位於加薩北部一所聯合國學校4日再遭到以色列空襲，至少15人死亡。

據消息人士透露，哈瑪斯儲備了武器、飛彈、糧食和醫療物資，並確信麾下數萬名戰士能夠在加薩走廊布滿地道的城市中存活數月，利用城市游擊戰術讓以軍受挫。

消息人士說，哈瑪斯相信，隨著平民傷亡人數增加，國際社會最終將施壓以色列結束圍攻，可能迫使以色列停火並談判達成協議，屆時哈瑪斯或許會做出實質讓步，例如釋放以色列人質，換取以色列釋放數千名巴勒斯坦囚犯。

研究哈瑪斯的卡達大學（Qatar University）巴勒斯坦國際事務專家齊亞德（Adeeb Ziadeh）表示，「從10月7日突襲行動的熟練、專精及精確程度和強度來看，哈瑪斯已做好長期戰鬥的準備，他們不可能在沒有為結果充分準備和動員的情況下發動這樣的攻擊。」

熟悉白宮想法的消息人士說，美國預料哈瑪斯將試圖在加薩的巷戰中把以軍拖入困境，讓折損的以軍人數多到連以色列民眾也不支持持久戰。

一名與黎巴嫩真主黨關係密切的官員也說，以軍數周來一再轟炸加薩走廊，但哈瑪斯的戰鬥力基本上仍完好無損。

而美方官員表示，拜登政府預期以色列與哈瑪斯間的戰事會在未來幾天進入新階段，屆時以軍會降低空襲規模，將更多戰術注意力聚焦於清除哈瑪斯龐大地道網絡的地面行動。

此外，以色列4日再次空襲成立於1991年的巴勒斯坦阿茲哈爾大學（Al-Azhar University-Gaza），這所大學位於加薩走廊的行政中心。目前報導至少有12人死亡，50多人受傷，但以色列空襲可能導致不明數量的受害者仍被埋在瓦礫下。

據聯合國統計，以色列對哈瑪斯的攻擊造成了嚴重的平民傷亡。加薩衛生部門提供的最新數據，巴勒斯坦加薩地區的死亡人數已經超過9200人，其中大約48%是兒童和婦女。短短25天的平民死傷，已經超過了烏俄戰爭19個月之間遭俄軍殺害的7481位平民。

前澳洲總理內閣秘書長感嘆，短短3周就狠甩普亭，西方媒體究竟敢不敢報導。

哈瑪斯 以色列 加薩

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