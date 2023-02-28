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地震救災作業緩慢引爆民怨 土耳其總統「請求原諒」

中央社／伊斯坦堡28日專電
土耳其總統厄多安27日視察災區阿德亞曼省時說，由於地震及惡劣天氣的破壞性影響，和基礎建設受損造成的困難，「我們在最初幾天無法按照我們想要的方式作業」。（Getty Images）
土耳其總統厄多安27日視察災區阿德亞曼省時說，由於地震及惡劣天氣的破壞性影響，和基礎建設受損造成的困難，「我們在最初幾天無法按照我們想要的方式作業」。（Getty Images）

土耳其民眾對政府處理月初震災的方式越發不滿之際，總統厄多安（Recep Tayyip Erdogan）表示，由於地震、天氣惡劣及基礎建設受損等因素，最初幾天無法按照想要的方式作業。「為此，我請求原諒」。

英國廣播公司（BBC）及政治新聞網站POLITICO報導，厄多安昨天視察災區阿德亞曼省（Adiyaman）時說，由於地震及惡劣天氣的破壞性影響，和基礎建設受損造成的困難，「我們在最初幾天無法按照我們想要的方式作業」。

厄多安並矢言建造逾50萬套新住宅及基礎設施、醫療中心和公園。

土耳其及敘利亞2月6日清晨發生強震，奪去5萬多條性命。地震昨天再襲土耳其東南部馬拉特雅省（Malatya），造成2人死亡、逾百人受傷，並導致若干建築物倒塌。搜救隊正努力尋找受困瓦礫的人。

土耳其災害與應變管理署（AFAD）指出，6日的兩次強震後，又發生4次地震及45回規模5至6的餘震。AFAD主管塔塔爾（Orhan Tatar）說，這是「非常不尋常的活動」。

根據世界銀行（World Bank）數據，6日的地震及餘震在土耳其造成逾340億美元（約新台幣1兆456億元）的直接損失，但重建成本可能是這個數字的兩倍左右。敘利亞方面，世銀官員畢耶德（Anna Bjerde）指狀況「真的慘」。災損將於明天公布。

土耳其定於5月中或6月舉行總統及國會選舉，政府救災成效將是關鍵議題。角逐連任的厄多安持續視察最嚴重的災區。阿德亞曼民眾猛批政府救災不力後，厄多安昨天來到當地。

阿德亞曼居民尤迪倫（Mehmet Yildirim）日前對法新社表示，直到地震隔天下午2時，「我才看到人（救援人員）」。「沒有政府，沒有國家，沒有警察，沒有軍人。無恥！你把我們丟下不管」。

6日毀滅性天災造成16萬多座建築物倒塌或嚴重受損。150萬人無家可歸，成千上萬的民眾仍無住所或衛生設施可用。

對政府的不滿情緒在全國蔓延，伊斯坦堡足球迷26日在觀賽期間憤將數千個填充娃娃丟向球場，部分球迷還高喊著「政府下台」。鎮暴警察則於當地一場相關示威活動期間拘留抗議人士。

多年來，專家持續示警，土耳其地方腐敗情形及政府政策導致許多新建築不安全。政府近日表示，數百人正在接受調查，另有184人因涉嫌為建築物在強震中倒塌負責而遭逮捕。

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