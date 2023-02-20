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影／土耳其震出300公里大裂縫 幾乎等於台灣總長

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影／土耳其震出長達300公里大裂縫 幾乎等於台灣總長度

聯合新聞網／即時報導
哈塔伊省Tepehan村村民目睹地表撕裂導致的異常裂縫。（取材自TRT WORLD推特）
哈塔伊省Tepehan村村民目睹地表撕裂導致的異常裂縫。（取材自TRT WORLD推特）

土耳其、敘利亞自2月6日凌晨4時17分遭逢規模7.8和7.5的強震襲擊後，位於土耳其哈塔伊省(Hatay)、與敘利亞的交界處，20日晚間8時4分又再發生規模6.4的地震。根據路透報導，土耳其地震後，在土、敘交界撕裂出一條幾乎是台灣領土的總長度、長達300公里的大裂縫，及一條較短的裂縫，讓位於地震帶上的土耳其城鎮幾乎四分五裂。

路透報導，土耳其在經過6日規模達7.8的強震及連番餘震下，土耳其南部和敘利亞北部的地面被撕裂，因為裂開方向不同造成地表的大改變，陸地朝相反方向整整移動了7公尺左右。哈塔伊省的Tepehan村村民目睹了地表撕裂導致的異常裂縫。

路透報導，美國宇航局噴氣推進實驗室的地球物理學家埃里克菲爾丁在該機構地球觀測站網站還表示：「這些是非常大而強烈的地震，在一長串斷層段上一直破裂到地表」。埃里克菲爾丁甚至認為，此次規模7.8的地震破裂長度和震級，與1906年摧毀舊金山的地震類似。

路透更以土耳其哈塔伊省「城鎮四分五裂」來形容此次地震對地貌帶來的衝擊。

英國地質調查局名譽研究員羅傑穆森稱，此次地震在地球表面打開了兩條巨大的裂縫，其中較長的裂縫橫跨了土耳其南部約300公里的長度，「這條裂縫相當於台灣、韓國或葡萄牙的長度」。

稍早民眾在推特貼出一張筆直裂縫的地形圖(呈如以下連結)，證實是中國山西省平陸縣的大溝壑，地點並非是土耳其哈塔伊省，也非此次土敘連番地震所導致成的新地貌。

土耳其6日發生規模7.8的毀滅性強震，無人機空拍畫面可以見到東南部一處青翠的橄欖...
土耳其6日發生規模7.8的毀滅性強震，無人機空拍畫面可以見到東南部一處青翠的橄欖園因此被一分為二。（路透）

地震 舊金山 英國

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