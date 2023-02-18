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土耳其強震後失聯 前英超球星阿特蘇遺體尋獲

中央社安卡拉18日綜合外電報導
迦納籍的前英超切爾西球星阿特蘇（Christian Atsu）遺體，在土耳其南部哈泰省（Hatay）的殘骸下被發現。美聯社
迦納籍的前英超切爾西球星阿特蘇（Christian Atsu）遺體，在土耳其南部哈泰省（Hatay）的殘骸下被發現。美聯社

土耳其強震後，迦納籍的前英超切爾西球星阿特蘇（Christian Atsu）失聯，當地媒體今天引述阿特蘇經紀人說法報導，已在倒塌住處殘骸下發現他的遺體。

土耳其與敘利亞邊境2月6日爆發規模7.8強震，31歲的阿特蘇隨後失聯。這場地震目前已在兩國造成超過4萬3000人罹難。

法新社報導，先前曾有報導稱阿特蘇在地震發生1天後獲救，但後來證明是假消息。

阿特蘇在土耳其的經紀人烏茲恩梅镁特（Murat Uzunmehmet）今天告訴多安通訊社（DHA），已在土耳其南部哈泰省（Hatay）的殘骸下挖出阿特蘇的遺體。

「我們找到他的遺體，仍在移動他的物品，他的手機也被發現。」

中場球員阿特蘇曾在切爾西效力4個球季，於2017年永久轉會到英超紐卡索聯隊（Newcastle United），去年9月與土耳其職業足球超級聯賽哈塔伊斯波爾隊（Hatayspor）簽約。

阿特蘇居住的高聳豪華公寓Ronesans Residence於震後倒塌，搜救人員在殘骸中發現阿特蘇的遺體。

土耳其國營的安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）報導，土耳其警方上週在伊斯坦堡機場逮捕公寓的地產開發商，他當時似乎正準備潛逃至蒙特內哥羅（Montenegro）。

地震 英超 邊境

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