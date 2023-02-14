土耳其強震後救援人員撤離 災民只盼能找到遺體

土耳其強震發生後200多個小時，包著頭巾的48歲女子塞爾瓦還有數十名親人埋在瓦礫堆中，她控制不了怒氣，站在讓災民取暖的營火旁怒喊著「救援人員都離開了」。此為災區升起營火情形，非塞爾瓦本人。（路透）

土耳其強震發生後200多個小時，包著頭巾的48歲女子塞爾瓦還有數十名親人埋在瓦礫堆中，她控制不了怒氣，站在讓災民取暖的營火旁怒喊著「救援人員都離開了」。

塞爾瓦（Selva）看著國家與國際團隊在土耳其與敘利亞接壤的邊境 城市安塔基亞（Antakya）建築廢墟中搜索，在找到她的親人前，所有救援人員都已放棄搜救。

退役軍人成吉茲（Cengiz）聽到塞爾瓦的怒吼時說：「救援團隊來到這裡時，就已清楚地向我們說明他們是來尋找生還者。他們搜索了兩天，沒找到任何人。」

救援人員移往其他瓦礫堆持續搜救，但這些斷垣殘壁如今看來更像亂葬崗。

他們的鄰居胡先（Husein）搭話說：「我們了解他們必須先找生還者。但我們有權領回我們親人的遺體。」

由於批評搜救工作有政治敏感性，這3人全都不願向法新社透露全名。

土耳其上周發生規模7.8強震，造成近4萬人死亡，並將東南部與敘利亞部分地區的整座城鎮與城市夷為平地，是現代死傷最慘重的天災。土耳其在災後面臨的重建工作再怎麼誇大也不為過。

救援人員冒著遭無數餘震衝擊的風險，鑽入瓦礫堆中搜尋生命跡象。

在首起地震 發生200多個小時後，今天又有數人從瓦礫堆中脫困。然而，救援人員被迫在數個地區宣告投降，由於災區有太多瓦礫堆，目前沒有足夠資源能對數噸混凝土進行徹底搜索。

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）試圖消除民眾怒火，頻頻前往災區勘災且不時在電視上發表全國演說。

但這個訊息無法傳遞到像安塔基亞這樣的城市，這些城市大多斷電斷水，且沒有馬桶等基本便利設施。

住在卡拉曼馬拉斯城（Kahramanmaras）震央附近的一名女子指控救援人員放棄營救一名母親、她的新生兒與另一名親人。

這名女子說：「他們給了我們希望，告訴我們那名嬰兒與母親還活著，會把他們救出來。但到了今天，這裡已經沒有人！」由於擔憂遭到嚴懲，這名女子不願提供姓名。

儘管如此，大家沒有把所有的錯都怪在艾爾段身上。

這場地震發生在艾爾段於2018年上次全國選舉中獲得強烈支持的地區。他打算在預定5月14日舉行的選舉，將自己的執政任期延長到第30年，他的政府尚未透露是否可能延後選舉。

儘管承受這些苦難，塞爾瓦說她仍支持艾爾段。她說：「他為我們做了很多事，即便是現在。」

她身邊陷入哀傷的男男女女也同意這樣的看法，但也有強烈的匿名反對聲浪經常傳出。

一名因擔心丟掉飯碗而要求匿名的公務人員說：「我們已經到了只要尋獲遺體就感到欣慰的地步。」

她在地震中失去她的兄弟與嫂子。她說：「我們絕望到只能期望找到遺體。」