要求災民「批土政府、讚中搜救隊」…中國官媒試圖賄賂災民引眾怒

土耳其震災災民向土國媒體指控，一批中國官方媒體記者試圖以現金賄賂災民，要求對方指控土耳其政府救災不力，並引導受訪災民稱讚中國救援隊。（路透）

土耳其震災後有當地災民反映，一些中國官媒記者試圖賄賂災民，要求他們受訪時批評土耳其政府救災不力並表達不滿，還引導他們讚揚中國救援隊，遭到災民拒絕，並報警將這些中國記者驅離 。

綜合網路訊息，有土耳其震災災民日前向土國媒體指控，有一批來自中國的官方媒體記者前往災區採訪時，當場拿出現金給災民。但條件是要求災民在鏡頭前公開指控土耳其政府救災不力，並對此表達不滿。

不僅如此，災民還表示，這些中國官媒記者還試著以明示、暗示等手法，引導受訪災民稱讚中國救援隊的工作及中國政府動作明快等等內容，藉以與土耳其政府的救災不力作對比。

儘管面對金錢誘惑，這些災民在中國官媒記者的無理要求下仍然拒絕受訪。在僵持中，有官媒記者試圖打開手機 進行直播報導，當即被災民阻止，甚至差點被憤怒的災民毆打。最後，在這些災民報警後，這批中國官媒記者被警察 帶離現場。

上述經過的影片，9日被來自土耳其、署名Mutlu Aile Sırları的帳號上傳到Instagram，瀏覽人數超過100萬人。版主並表示，「現在是土耳其人民一起克服痛苦的時候，不要來玩這種政治遊戲」。

此後，這段影片更被許多網友轉發到YouTube、臉書、推特等社交平台上，同樣受到眾多關注。其中有網友以中文表示，「自己國內做假新聞，到國外還想做假新聞」；還有人說，「拿國內那一招走天下？土耳其人可不像中國百姓那麼好忽悠」。