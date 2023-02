巴基斯坦商人匿名捐3000萬美元賑災土敘 巴總理推文大讚反被酸

土耳其安納杜魯新聞社(Anadolu Agency)報導,巴基斯坦總理夏立夫11日表示,一名旅居美國的巴基斯坦商人走進土耳其大使館 ,匿名慷慨捐贈3000萬美元給土敘震災的罹難者家屬。夏立夫推文稱他深受感動,大力讚揚這名商人的善舉。但推文下流量較高的留言反而是批評,酸他為何不想想這位商人不透過巴國大使館捐款。

夏立夫推文表示:「一名旅美巴基斯坦商人走進土耳其駐美大使館,匿名捐贈3000萬美元給土敘強震罹難者家屬,我深受感動。這些都是非常光榮的善舉,使人類能戰勝看似難以克服的困難。」

不過,推文下方流量較高的留言都是批評。多名記者留言酸夏立夫「你該想想為何他不透過巴國大使館捐款」、「為何他不透過巴國大使館捐款,每個人都知道答案」,或是「非常難過吧總理,因為你沒拿到那筆錢」。

Deeply moved by the example of an anonymous Pakistani who walked into Turkish embassy in the US & donated $30 million for earthquake victims in Türkiye & Syria. These are such glorious acts of philanthropy that enable humanity to triumph over the seemingly insurmountable odds.