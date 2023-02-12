巴基斯坦商人匿名捐3000萬美元賑災土敘 巴總理推文大讚反被酸

德國柏林土耳其社區居民7日正集結物資，準備捐給土敘強震的災民。（路透）

土耳其安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）報導，巴基斯坦總理夏立夫11日表示，一名旅居美國的巴基斯坦商人走進土耳其大使館 ，匿名慷慨捐贈3000萬美元給土敘震災的罹難者家屬。夏立夫推文稱他深受感動，大力讚揚這名商人的善舉。但推文下流量較高的留言反而是批評，酸他為何不想想這位商人不透過巴國大使館捐款。

夏立夫推文表示：「一名旅美巴基斯坦商人走進土耳其駐美大使館，匿名捐贈3000萬美元給土敘強震罹難者家屬，我深受感動。這些都是非常光榮的善舉，使人類能戰勝看似難以克服的困難。」

不過，推文下方流量較高的留言都是批評。多名記者留言酸夏立夫「你該想想為何他不透過巴國大使館捐款」、「為何他不透過巴國大使館捐款，每個人都知道答案」，或是「非常難過吧總理，因為你沒拿到那筆錢」。