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土耳其震災搜救頻現奇蹟 1家5口被困129小時全數生還

編譯中心／綜合11日電

土耳其與敘利亞邊境地區強震後，已進行救災達5天。土耳其官媒報導，救援人員今天奇蹟般地從瓦礫堆中救出一名2個月大的嬰兒、一名70歲老婦人，以及被埋129個小時的一家五口。

儘管強震發生已經過去100多個小時，救人黃金72小時已過，加上嚴寒氣溫，使得救援成功的希望愈來愈渺茫，但救援人員並未放棄，有來自數十個國家的救援隊、數萬名搜救人員在滿目瘡痍的災區搜尋倖存者。現場也不斷出現奇蹟，在土耳其加濟安泰普省，救援人員今天在瓦礫堆中，陸續救出被埋129小時的一家五口，救難隊歡呼高喊「真主至大」。

當地還有一名被困115小時、懷胎6個月的孕婦，與7歲女兒一起獲救；並有一名4歲女童和父親被埋132小時後獲救。哈塔伊省有一名7歲女童和2歲女童分別在被埋131小時及133小時後被救出；在薩曼達區一棟建築廢墟，一名10天大的嬰兒與他的母親也獲救。

救難人員在各地的倒塌建物中接連救出3名婦女，包括卡拉曼馬拉斯省一名70歲老婦，而最長受困時間達122小時仍幸運生還，現場救難隊忍不住直呼：「我現在相信奇蹟了。」

路透報導，土耳其副總統歐克台說，過去24小時有67名受困者獲救，共投入3萬1000名救難人員赴災區救災。

在敘利亞，國營媒體報導，總統阿塞德（Bashar al-Assad）自地震發生後首度到災區勘災，與妻子阿斯瑪（Asma al-Assad）訪視阿勒坡（Aleppo）一間醫院。阿塞德政府也批准讓人道救援物資在12年內戰的前線各地運送，讓物資能更快速地送到數以百萬計急需援助的災民手中。

聯合國警告，現在土敘兩國至少有87萬人急需熱食。單是在敘利亞，就有多達530萬人無家可歸。

邊境 聯合國 地震

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