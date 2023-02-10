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土敘強震增至近2.2萬人罹難 72小時已過搜救不放棄

FBI到達潘斯住宅 搜查機密文件

土敘強震增至近2.2萬人罹難 72小時已過搜救不放棄

中央社風之門邊界關卡10日綜合外電報導
搜救人員10日在土耳其卡拉曼馬拉斯持續尋找生還者。路透
搜救人員10日在土耳其卡拉曼馬拉斯持續尋找生還者。路透

土耳其和敘利亞發生大地震4天後，已造成近2.2萬人死亡，救援人員在瓦礫堆中不顧一切地搜救倖存者，美國則提供8500萬美元援助計畫。

法新社報導，聯合國首批援助物資昨天抵達敘利亞反對勢力掌控區，但在專家認為的救援黃金72小時過去後，找到生還者的機會渺茫。

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美國國際開發總署（U.S. Agency for International Development）指出，會將援助方案透過災區夥伴「對數以百萬計人發送急需的援助」，包括食物、庇護所和緊急醫療服務。

美國國際開發總署在聲明中說，還將提供安全飲用水和衛生設施，以防範疾病爆發。

嚴寒阻礙搜救行動，但在災難發生80多個小時後，16歲少女艾塔斯（Melda Adtas）在土耳其南部城市安塔基亞（Antakya）獲救生還，她的父親喜極而泣。哀傷之中罕見傳出好消息，令土耳其舉國為之歡呼。

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當救難人員將少女從瓦礫堆中拉出時，她的父親大聲喊著「我親愛的、我親愛的」，現場群眾爆出熱烈掌聲。

規模7.8的強震6日清晨在民眾睡夢中來襲，因為敘利亞內戰，這個地區許多人已經遭受損失並且流離失所。

➤➤➤更多「土敘強震」專題報導

搜救人員10日在土耳其哈塔伊省找到一名37歲傷者Ece Koseoglu。路透
搜救人員10日在土耳其哈塔伊省找到一名37歲傷者Ece Koseoglu。路透

聯合國 庇護 地震

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