土耳其20多年「地震稅」不知去向 貪腐危樓加劇災情

土耳其卡拉曼馬拉斯省（Kahramanmaras）9日空拍畫面。美聯社

大量建築物在土耳其地震 中倒塌，反對黨和民眾質疑政府貪污、縱容建商粗製濫造，且徵收20多年計達46億美元的「地震稅」去向不明，使得天災之下更添人禍。歐盟 報告也直指土國「貪腐情況沒有任何改善」。

土耳其新聞網站Duvar報導，該國主要反對黨「共和人民黨」（CHP）黨魁基里達歐魯（Kemal Kilicdaroglu）指控厄多安（Recep Tayyip Erdogan）政府掌權20年卻「未使國家準備好因應地震」。

基里達歐魯指責建築部門貪瀆，包括未對房屋安全標準切實執法、監督，是造成這次地震損害擴大的原因。「我不認為這無關政治，我們之所以落到這地步正是因為他（厄多安）的政治，」他說。

厄多安辯護，政府不可能為這麼大規模的地震做好準備，據英國廣播公司（BBC）報導，他還反駁：「現在是需要團結的時刻，我無法忍受此時有人為了政治利益發動（對政府的）負面攻擊。」

但災民同樣發出怒吼，社群媒體 上流傳著電視台連線災區現場時，背景出現倖存者大喊「國家在哪裡」，畫面立即中斷轉回棚內。

Duvar指出，專家早就持續提醒土耳其建築耐震法規沒有好好執行，尤其一件涉及違法建商、資金流向執政集團的赦免案，更讓建築安全法規被藐視。

2007年土耳其訂出較嚴格的房屋安全標準，但許多新近完工的建築仍在此次地震倒塌。

土耳其民眾和獨立媒體也質疑已徵收超過20年的「地震稅」都花到哪裡去。1999年土國發生逾1萬7千人死亡的大地震後，政府開始課徵對行動電信、網路使用者的「特別通訊稅」（special communication tax），2003年厄多安政府將這個本來為暫時性的急難因應稅收變成常態，2021年並將稅率從7.5%提高到10%。

BBC指出，土國政府未曾公布這筆累計至今約46億美元的稅收去向；另一英媒iNews則報導，只有前財政部長曾在2011年略提到這筆錢用在修築公路和鐵路。

「那筆錢到哪裡去了？不見了。人民繳稅給政府，但他們有需要的時候卻看不到政府，」基里達歐魯說。

民間俗稱的「地震稅」一詞在週三成為土耳其社群媒體熱門標題，一位網民留言：「人們不是因地震而死，是因輕忽（法規）和貪腐而死。」

紐約時報（New York Times）引用2011年「自然」（Nature）期刊一篇名為「貪腐殺人」（Corruption Kills）的地震學家報告，指其調查期間全球83%的地震死亡數集中發生在異常貪腐的貧窮國家，並歸因這些國家的不動產開發商可能較容易透過行賄官員來規避落實安全法規的高成本。

土耳其早在1987年就申請加入歐洲聯盟（European Union），1999年正式成為候選國，但厄多安政府與歐盟的談判始終難以進展。關鍵在於該國有太多制度需要改革，才能符合入盟條件，但厄多安的執政反而被批評為民主倒退。

歐盟執委會在2022年度的土耳其國家報告中，直言該國貪腐情況在過去一年仍舊「沒有任何改善」，包括遲遲沒有對抗貪污的政策、未設置反貪機構，政府資訊也缺乏透明度。

「卡內基國際和平基金會」（Carnegie Endowment for International Peace）去年刊登學者托伊古爾（Ilke Toygur）的一篇分析指出，許多觀察家仍相信，會員國資格是歐盟能夠促使土耳其改善民主的唯一手段，但土國入盟前景暗淡的現實已持續多年，短期內很難把希望放在這個誘因上。

答案，在土耳其人民的手中。

厄多安已宣布受地震影響最嚴重的10個省進入3個月緊急狀態。緊急狀態結束後不久，土耳其就將迎來5月14日的大選，厄多安也已展現想繼續掌權的企圖心。

一場數十年來最悲慘的地震，會不會激發土耳其人民想要改變的意志，3個月後就會揭曉。