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北賽普勒斯排球隊土耳其參賽 孩童遇強震下落不明

中央社阿德亞曼9日綜合外電報導
圖為土耳其東南部重災區阿德亞曼市，搜救人員在瓦礫堆中尋找生還者。美聯社
圖為土耳其東南部重災區阿德亞曼市，搜救人員在瓦礫堆中尋找生還者。美聯社

來自北賽普勒斯的20多名孩童和部分家長在學校安排下，前往土耳其參加排球比賽，期間卻不幸在旅館內遇到強震，如今整間旅館只剩下一根旗桿矗立著。

法新社報導，這間旅館位於土國東南部重災區阿德亞曼市（Adiyaman）的主要幹道上，旅館已經被強震夷平。道路兩旁的其他數十棟建築物也遭遇相同命運。

2月6日發生的強震，迄今已造成土耳其和敘利亞逾1萬7500人喪生，且數據每天仍在持續增加。

排球隊一名成員的哥哥比爾根（Ilhami Bilgen）表示：「我從未見過這樣的狀況、這樣的破壞。」他無助地看著堆積如山的混凝土和磚塊，他的弟弟則還被埋在底下。

眼前的建築殘骸實在太重，難以徒手搬動。而且，他仍然拒絕相信自己的弟弟可能已經罹難。

比爾根說：「那邊有個洞，孩子們可能爬進去了。我們還沒放棄希望！」

當地官員告訴法新社，24名年齡介於11至14歲之間的學生以及10名家長、4名教師和1名教練，一行共有39人一起住在旅館。

北賽教育部長卡夫索格魯（Nazim Cavusoglu）表示，第一次強震發生後，有1名教師和3位家長獲救，昨晚還有2名教師的遺體被從瓦礫堆中拖出。

「目前仍有33人受困。當時學生們正參加學校的排球錦標賽。」

北賽當局已宣布全國動員，並租了一架私人飛機，以便加入搜救這群孩童的作業。

旅館 教育部

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