你我不同調／美國經濟 滯脹還是軟著陸？

未來通膨及經濟大局走勢如何，滯脹派與軟著陸派爭辯至今未休。紐約時報專欄作家克魯曼認輸，坦承「軟著陸隊」快贏了。（路透）

2023年開春一個月已過，美國經濟會怎麼走？以華爾街日報為首的一派狂引科技業的裁員數字，認為失業率必然狂飆，經濟迅速走軟，但通膨還會痛苦地持續不退很久，這派觀點堪稱「滯脹派」(Team Stagflation)；但另一派經濟學者卻認為，要通膨消風不必然那麼難、那麼久，也不必然引發失業率狂升，這一派觀點可以「軟著陸派」(Team Soft Landing)來代稱。

克魯曼 認軟著陸機率大

諾貝爾經濟學獎得主、紐約時報專欄作家克魯曼以「雇用成本指數 」(Employment Cost Index)為主，加上官方公布的通膨數據，分析眾人通膨預期值，認定滯脹派這次要喊糟糕，自己搞錯了，然後跟前年主張通膨是一時的經濟學派學習，釐清自己為何出包。

勞工 統計局(Bureau of Labor Statistics)最近公布的六個月年率化通膨百分比趨勢圖指出，2022年11月通膨率來到2%，幾乎符合聯準會最理想的通膨率，12月通膨居然是負成長。

未來通膨及經濟大局走勢如何，滯脹派與軟著陸派爭辯至今未休。拜登政府2021年初祭出大手筆新冠疫情紓困施政，以前財政部長薩默斯(Larry Summers)為首的一派經濟學者就警告，認為極容易引發高通膨；另一派則淡化此一風險，認為通膨只是「一時」 (transitory)的，隨著通膨在2021年加速，克魯曼自承自己屬後者，不幸失算了。

「一時派」認輸後，接下來經濟走勢論辯重點轉移；高通膨發生了，要花費多大代價才能把它拉下來？學者們的看法再次分歧。

樂觀悲觀兩派 爭論未休

滯脹派主張，要經歷多年的痛苦、攀高的失業，才能恢復物價穩定，一如1970年代的高通膨。

經濟界一般認定：1980年代要讓通膨消風如此困難，是因為高通膨深入眾人的預期，企業界相信通膨會停留在約10%，循此制定商品售價、工資，認為在可見的未來都如此。

軟著陸派則認為目前局勢大不相同。2022年中段，不論是調查，還是金融市場的價格都顯示，眾所預期通膨會很快回落到正常水準：克魯曼當時預期一年內通膨會站在稍稍超過6%，五年內通膨則降到約2%出頭。

但勞工通計局的通膨數據指出，通膨在2022年中段出現轉折，目前消風比吹脹時還來得快。更可觀的是：至少到目前，這種現象不必失業率大幅上揚就發生了。

所以軟著陸派主張，消除通膨真沒那麼困難，不必讓很多人失業。

克魯曼表示，這項好消息致使經濟學者談論經濟局勢時，角色180度大扭轉。悲觀派主張，目前通膨反應的是一些一時因素，而非由根本舒解通膨壓力；持平而論，最近通膨數據部分是因不少一次性事件，如油價、二手車價下跌所致，可能無法持續。

但另一個讓最近膨通數據大變動的因素，在官方公布的住居成本費率高，這一點連帶反映的是租金費率。但官方測量值落後目前實情約一年，房租在2021到2022年間飆漲，最近幾個月一直在跌。

那麼美國當前經濟處境如何？克魯曼認為諸多五花八門的暫時因素或多或少是大浪淘沙所致，而且基本通膨真的已經下跌很多，可能還不能說已完全擺脫通膨，但實有良好理由相信，美國可以不歷經龐大經濟苦痛，就恢復物價穩定。

克魯曼指出，前年他就這麼說了，不是嗎？

預測選用數據 恐有偏頗

經濟論辯有個讓人心煩意亂的面向，就是悲觀者恆悲觀，樂觀者恆樂觀，克魯曼承認自己很合這個套路。

做學問有個趨勢，就是專挑能佐證自己偏見的數據，克魯曼捫心自問，經濟趨勢預測者能信得過，不光挑自己喜愛的數據嗎？

有一陣子，克魯曼認為專心端詳工資成長，自己可以避開這個毛病，這個測量當前經濟運行如何的方法廣獲使用，但這個手法也有難題，姑舉一例，就是疫情後的經濟讓高、低薪工作混雜，重新洗牌，而扭曲了平均值。

除此之外，勞工統計局不斷大修過去的估計數據，幅度之大叫人要敘事論述，也得大舉翻修。例如連續三次公布的三個月平均時薪，去年11月公布似乎清楚指出通膨走緩的態勢，很棒是吧？到了12月，勞工統計局不但公布工資數字調高，還上修舊有數字如此之大，以至於看來通膨走向變糟；到了1月，統計局又把數字重修，通膨走向再度看來好轉，這叫人該從何說起？

因此，克魯曼等著最新公布的雇用成本指數，它試著修正高、低薪混雜的變動，可能是要領略當前工資壓力，最強的估量法。指數顯示，真的很棒。

指數顯示，工薪以4%的速率在上揚，只比疫情前高一些。深入了解細節後，真要講的話，可以說事態看來好一些。

誠如軟著陸派大將康茲爾(Mike Konczal)形容，聯準會已經失去藉口，無法說景氣衰退了。

但克魯曼認為目前的辯論會繼續下去；經濟辯論往往如此。但他認為，美國正往滯脹派得承認自己搞錯，努力搞懂原因的時間點走去；一如前些時候，通膨一時派那麼做。