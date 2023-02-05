料理功夫／搖滾紅豆元宵

滾紅豆元宵

慶元宵、鬧元宵、滾元宵，吃顆元宵求好運。這農曆年直到正月十五日元宵節 前都算是小過年，當天要如何慶元宵呢？之前見過現做的「滾元宵」，看著所謂的「元宵」如何從一小粒餡料 搖滾成一顆顆大丸子，標榜滾出好運氣，而民眾有想求好運的心態。

挑戰自製「搖滾紅豆元宵」，為農曆年節畫上快樂的ending，大家一起搖滾起來。

材料：

糯米粉150克、紅豆300克、麥片40克、砂糖40克、鹽適量、橄欖油少許、水適量。

蜜紅豆餡料

作法：

1.紅豆洗淨，蓋過紅豆的水量浸泡3小時或是隔夜。

2.濾乾紅豆水，放入深鍋加入適量水，用中大火煮開後，轉小火續煮約50分鐘後再燜10分鐘，紅豆變軟即可。

3.開蓋趁熱放入砂糖及些許鹽，用筷子拌勻；接著用大湯勺壓成紅豆泥，取平底鍋加熱，把紅豆泥放入拌炒至水分收乾，此時可放些橄欖油以防糊鍋底。

4.放涼些，搓揉成圓球形，放入冰箱冷藏30分鐘。

滾紅豆元宵

作法：

1.取個大深盤，倒入適量糯米粉鋪滿盤底。

2.取出冰過的紅豆泥丸，稍微用水噴濕後，放入盤中搖滾。想吃皮薄的元宵，只要搖幾下讓餡料裹上糯米粉即可；想吃皮厚些的就多重複數次沾水、裹糯米粉的過程，直到元宵夠大。

將紅豆泥丸子噴濕後，放入鋪有糯米粉的深盤中搖滾。

3.將元宵倒入滾水中，浮起後再繼續煮幾分鐘，即可享用自製的元宵。

4.番外版：糯米粉加入麥片一起攪拌均勻，同樣用上述作法滾元宵後，用電鍋蒸熟，又是另一種不同風味的養生麥片滾元宵。

養生麥片滾元宵

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