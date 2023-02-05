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料理功夫／下酒小菜 花生小魚乾

項月華
花生小魚乾
花生小魚乾

小魚乾含有豐富的蛋白質、鈣質和多種維生素，營養價值非常高。其煸炒後香酥可口，再加上花生的香脆，並佐以蒜末、生抽、糖、辣椒乾和麻油等調味，口感更加鮮辣美味，可以當作零食和下酒小菜。

材料：

小魚乾70克、花生仁100克、辣椒乾3根、蒜瓣5個、青蔥1根、生抽1湯勺、糖1湯勺、麻油1湯勺、食用油1小碗。

花生小魚乾食材
花生小魚乾食材

作法：

1.小魚乾洗淨，瀝乾水分後備用。

2.把蒜瓣和青蔥切成碎末，並把辣椒乾碾碎。

3.鍋內放一小碗量的食用油，放入花生仁，以小火煸炒出香味。花生仁變色並發出爆裂聲時，就可以關火，取出花生仁，濾乾油後備用。

4.原鍋內倒入小魚乾，用小火煸炒，小魚乾炒成金黃色時便可熄火取出。剩油含有腥味，可倒掉。

5.鍋內放入少許底油，加入蒜末、蔥末和辣椒碎一起炒出香味，續放入小魚乾、生抽、糖和麻油翻炒片刻，最後加入花生仁拌勻，即可出鍋裝盤。

小叮嚀：

1.小魚乾通常都已有鹹味，喜歡清淡口味者，可選擇無鹽小魚乾。

2.炒小魚乾時要用小火，以免炒焦。

3.花生仁要在最後起鍋前再放入，這樣才會確保花生香脆的口感。

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