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醫藥／體重減輕、腹痛、長期疲倦 肝癌警訊要小心

沈能元
體重減輕、腹痛或長期疲倦等症狀，都有可能是肝癌警訊；圖為示意圖。（本報資料照片）
體重減輕、腹痛或長期疲倦等症狀，都有可能是肝癌警訊；圖為示意圖。（本報資料照片）

肝癌是無聲的殺手。台北榮總胃腸肝膽科主任黃怡翔說，罹患B肝、Ｃ肝及脂肪肝等患者，為肝癌高風險族群，應每半年至一年定期追蹤，隨時掌握肝臟健康狀況。平時若出現體重減輕、腹痛、黃疸等症狀，或是長達一至兩個月容易累，「這是一個警訊，應速就醫檢查。」

肝癌注意事項。資料來源：台北榮總胃腸肝膽科主任黃怡翔 製表：沈能元
肝癌注意事項。資料來源：台北榮總胃腸肝膽科主任黃怡翔 製表：沈能元

台北榮總肝癌研究團隊統整該院過去10年臨床資料，提出「7-11」標準，定義中期肝癌嚴重度，並發表新治療策略。以患者單一最大顆肝腫瘤公分數和腫瘤總數相加，大於11就不適合肝動脈栓塞化學療法；小於等於7，肝動脈栓塞化學療法療效佳，若加總介於7和11，表示病人預後介於兩者間。

肝癌治療需依患者病情輕重程度，給予不同治療，當肝腫瘤小於五公分，屬於早期肝癌，往往沒症狀，此時可採用射頻電燒、微波及手術等方式治療；若出現症狀，腫瘤大於五公分以上，屬於中期肝癌或晚期肝癌，需採手術、肝動脈栓塞、免疫或標靶等治療方式。

早期5年存活率 可達8成

黃怡翔說，不論是早期、中期、晚期肝癌患者，若能好好接受治療，早期肝癌五年存活率可高達80%至90%，中期、晚期肝癌患者的五年存活中位數時間分別為30個月及20個月，呼籲患者務必遵守醫囑進行治療。提醒飲食應少油膩、少喝酒、多運動、生活保持規律，避免罹患脂肪肝、酒精性肝炎，進而遠離肝癌。

85歲王先生罹患多發性肝腫瘤，肝腫瘤達九公分（上圖），選擇免疫合併標靶藥物治療後...
85歲王先生罹患多發性肝腫瘤，肝腫瘤達九公分（上圖），選擇免疫合併標靶藥物治療後，腫瘤成功縮小至四公分（下圖）。（圖：台北榮總提供）

85歲王先生罹患多發性肝腫瘤為中期肝癌，最大肝腫瘤達九公分，初次肝動脈化學栓塞效果不佳，考慮到栓塞恐造成肝功能下降，而選擇免疫合併標靶藥物治療；治療後腫瘤成功縮小至四公分，體能維持良好。

「若肝癌單顆腫瘤超過五公分，或腫瘤顆數達三顆以上、最小腫瘤大小為三公分以上的多發性腫瘤，屬於中期肝癌。」黃怡翔說，中期肝癌無法經手術切除，標準治療為肝動脈栓塞化學療法，但約二成至二成五患者腫瘤較大且顆數較多，不利栓塞療法。

中期肝癌患者存活期和腫瘤控制率較差，腫瘤復發率也較高。台北榮總胃腸肝膽科醫師洪雅文說，近年肝癌免疫、標靶治療都有不錯的腫瘤反應率，副作用也不高，不用擔心肝衰竭風險，當腫瘤經治療縮小後，若有需要也可以再進行栓塞手術治療。

台北榮總胃腸肝膽科主治醫師李懿宬說，無法經手術治療的嚴重中期肝癌病患，可尋求免疫療法等藥物治療，不僅減少肝臟傷害，腫瘤控制也可達到更好效果。

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