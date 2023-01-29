移民專頁／I-485轉到field office 代表即將面試

I-485如被移轉到FO（field office），下一步可能收到面試通知書。（Getty Images）

讀者問：

新年第一個工作日，剛剛煩了Emma一下，被告知我的I-485已經從NBC轉去FO。請問這是不是說明背景調查什麼的都通過了？到了FO之後會發生些什麼？

答：

我想你信中所說的FO是指field office。一般情況下外籍人士的綠卡 申請都是在National Benefits Center進行審核的。在審核期間，如果移民局 審核官員發現申請表格或資料有不對、不齊的現象，如果不是重大問題，審核官會給申請人發要求補件的信（letter of request for evidence）。

按移民法規定，詳細說明申請人的申請哪些地方做的不附合規定，那些資料交的不完整，所遞申請表格是否是過期版等等。審核員並在要求補件的信中給申請人一至三月左右的時間遞交補充文件給移民局，讓其重新審核。

National Benefits Center在審批手續全部完成成會把申請人的全部檔案，通常在移民局內部稱A file（帶有每個申請A號碼的文件檔案） 轉到離申請人居住地區最近的當地移民局辦公室，也就是你信中提到的field office準備安排面試 。

如果你的I-485綠卡申請從National Benefits Center已轉了到field office，那說明你可能將收到下一步面試的通知書。

編按：Emma是移民局的虛擬助手，也就是虛擬的客服人員；她一個月約回答約100萬問題。Emma之名源自猶太裔的美國女詩人Emma Lazarus，她寫的14行詩「The New Colossus」刻印在自由女神的底座。這首詩描述爭取民主與自由的理想。