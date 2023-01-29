移民專頁／為子女辦綠卡 父母過世怎麼辦

兩代開心相聚，綠卡父母為未婚子女申請綠卡時，如因已高齡加上漫長等待，如在這期間過世，申請案還有效嗎？（Getty Images）

讀者問：

請教一下綠卡 父母為未婚子女申請綠卡，是父或母一方遞交申請還是可以共同申請？由於父母已高齡，加上等待時期漫長，若是只能一人出面申請，途中如過世，case會被中止嗎？還是說一人過世，case會被自動轉到申請人配偶名下繼續下去？另外，子女已「黑」，在美國對申請有影響嗎？

答：

身為美國永久居民的父或母可以為自己的成年未婚子女遞交綠卡申請。目前，這種親屬2B類的排期是2017年1月。而且最近數月來親屬移民類排期一直在原地不動。也就是說這類親屬移民申請從遞交到獲取綠卡至少要等七、八年。

通常，父或母只要有一方為其成年未婚子女遞交綠卡申請就可以了，但現實生活中如為其遞交綠卡申請的那一方在以後七、八年等排期的日子裡因身體出了狀況人走了，其申請就終止了。

雖說移民法規定可以把申請人轉換到另一個還在世的父或母名下，但不是自動轉換的。被申請的子女或還在世的另一位父或母要向移民局 提出轉換申請，手續也很麻煩、冗長。

所以，我們往往建議父母同時各為其成年未婚子女遞交一份綠卡申請，只是多交一份綠卡申請費而已。如果數年後出現了你所擔心的情況，還有另一份申請可以保底。如果到時父母都健在，自己主動撤銷一個申請即可。

當然，如果子女是偷渡入境，或合法入境後沒有按時離境，並長期非法滯留在美國，無論其父母是美國永久居民還是美國公民 都不能為其申請綠卡。