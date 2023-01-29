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星座／1月29日至2月4日 牡羊解決難題 雙魚愛情事業得意

科技紫微網

1月23日到2月4日，12星座運勢如何呢？

牡羊座

總運指數：★★★★☆

這周運勢很給力，動手能力非常強，與人相處起來也很融洽，趁著好時機，不妨解決一些平時很棘手的事，能夠有不錯的成果。

幸運色彩：玉米黃

速配星座：巨蟹座

貴人星座：天蠍座

金牛座

總運指數：★★★☆☆

生活中會遇到一些小狀況，它們就像趕路時遇到的攔路石頭，輕輕把它搬開，便能繼續前進。所以當你遇到這些小麻煩，只需一笑而過就好。

幸運色彩：檸檬黃

速配星座：射手座

貴人星座：水瓶座

雙子座

總運指數：★★☆☆☆

本周遇到的許多事情，常常無法直接解決。與其自己硬著頭皮去做，不如多借助其他人的力量。雖然會欠下一些人情，但這是最有效率的處理方式。

幸運色彩：羊毛白

速配星座：天蠍座

貴人星座：摩羯座

巨蟹座

總運指數：★★☆☆☆

這周會感覺過得特別快，但絕不是因為快樂的時光讓你感到短暫，而是因為原本計畫的事情沒幾個能按時完成。不如事前就做好時間管理，避免時間被白白浪費。

幸運色彩：深海藍

速配星座：雙子座

貴人星座：雙魚座

獅子座

總運指數：★★★★☆

孤單的情歌不會成為你的主題曲，甜蜜才是你本周的主旋律；事業上的障礙還得花時間慢慢清除；投資保持穩定局面，切勿太急躁。

幸運色彩：水晶紫

速配星座：雙子座

貴人星座：天蠍座

處女座

總運指數：★★★☆☆

把自己的情緒調得很穩定，雖然生活的步調越來越快，讓你感覺有幾分茫然，但你能靜下心來，不急不躁，應對自如。

幸運色彩：月亮石銀

速配星座：雙子座

貴人星座：天秤座

天秤座

總運指數：★☆☆☆☆

缺乏熱情的一周，不管是面對愛情還是事業都有些提不起勁，生活進入渾渾噩噩的節奏。要多給自己加油打氣，才能增添向前動力。

幸運色彩：嫩芽綠

速配星座：巨蟹座

貴人星座：射手座

天蠍座

總運指數：★☆☆☆☆

你正處於最為無助的狀態，很多令人反感的事情降臨，躲都躲不掉。落跑自然不是上策，只有兵來將擋水來土掩，才能印證「船到橋頭自然直」的老話。

幸運色彩：辣椒紅

速配星座：牡羊座

貴人星座：水瓶座

射手座

總運指數：★★★☆☆

你難以從熟識者身上得到肯定，但另外會出現一些賞識你才能的人和機構，可與他們保持密切聯繫；從他們為起點出發，可找到自己的另一片天地。

幸運色彩：草根白

速配星座：巨蟹座

貴人星座：摩羯座

摩羯座

總運指數：★★☆☆☆

馬馬虎虎無所謂的態度，很難真正做好一件事，那些看似完成的事，實際留下許多漏洞；若一開始沒做好，後期修補漏洞會是個龐大的工程。

幸運色彩：馬鞍棕

速配星座：巨蟹座

貴人星座：摩羯座

水瓶座

總運指數：★★★★☆

本周運勢呈上升趨勢，外界的助力會給你事業、學業上提供較大的幫助；投資可望找到突破口，但仍然還需謹慎，適合自己的才是最好的。

幸運色彩：豬肝紫

速配星座：金牛座

貴人星座：處女座

雙魚座

總運指數：★★★★★

本周你能有足夠的精力同時投入在事業與愛情當中，只要野心不是太大，甚至可望實現愛情事業雙豐收。

幸運色彩：森林綠

速配星座：水瓶座

貴人星座：雙魚座

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