封面故事／為弟弟幾度交涉州稅務局 獲歸零欠款

家庭收入若低於1萬8000元，符合資格申報免稅優惠。（Getty Images）

一年一度報稅 季節又在眼前了，不由想起自己在報稅上曾經踩過的「地雷」，以及與州府財務部門打交道的故事，分享出來，或許會對納稅人有所啟發或幫助。

漏看資格要求惹禍

自弟弟移民來美後，年年報稅都是我幫助的。2021年報過稅後，我隨意點擊硬盤儲存的前些年稅表 ，突然發現，2018和2019連續兩年，弟弟的家庭總收入都在1萬8000元以下，但在州表中都沒有IT-214 Claim for Real Property Tax Credit，即沒有申報地產稅抵免。我立即上網查看IT-214 說明，在資格欄目下清楚地說明：家庭總收入在1萬8000元（數據歷年不變）或以下，就夠資格申報這個免稅優惠。

IT-214的補報期限很長，2018年的最後期限是2022年4月15日，2019年則是2023年6月17日。對於低收入的弟弟而言，能申報到地產免稅，即使錢不多，也不無小補。

我以為是免費報稅軟件漏報了這個稅表。於是我在網站下載稅表，按要求一一填寫，並配套填寫了IT-201-X修正表。核算下來，弟弟2018年可以再退稅 171元，2019年是222元。趁去公司上班時，我把稅表打印下來，於2022年7月下旬寄了出去。卻渾然不知，一向做事仔細的我，竟然漏看一個資格要求，從而自己惹來禍端。

透過國稅局網站進行電子申報，方便調閱報稅者資料並進行查核。(本報檔案照)

沒能退稅反得吐錢

不久，弟弟收到州稅務局於2022年8月12日寄出的來信，不僅沒能得到退稅，還被查了稅。

之所以沒能退稅，原因是他的房產市場價格超過了8萬5000元。這的確是我漏看的資格要求，白費勁地申報 IT-214，我無話可說。不過，現在又有誰家買的房，即便是合作公寓，市場價格不超過8萬5000元？

現在的確有房價低於8萬5000元，那就是政府廉價公寓。我公司同事有人排了十幾年隊，花了1到3萬元，就能買到類似合作公寓的房，而且管理費還比合作公寓少。所以她們住進政府樓，然後將自己買進的房子出租（有房而買政府供無房戶的廉價房，這個漏洞政府沒有察覺）。但她們的收入都大大高於1萬8000元，否則沒有資格買政府廉價房。

總之，IT-214地產免稅多年沒有更新條件，像是一個「地雷」，被我誤踩了。不知道政府部門何時修正這個不合當前民生經濟的資格條件，因而目前唯一夠資格申報IT-214稅表的，只有年收入不足1萬8000元的租客了。

這才發現，如果我不幫弟弟補充申報IT-214，他是不會被查稅的。現在自己撞上門去，被順便查了稅，結果2018年要補稅182元，加利息35.14元，共計217.14元；2019年要補稅385元，利息32.38元，共計417.38元。兩年相加，合計634.52元。

補交數額都列有明細說明：2018年稅表中缺失IT-215 Claim for Earned Income Credit，即缺失收入抵免稅表，所以倒扣回去州與市的兩個收入抵免數字共182元。2019年則除了缺失IT-215外，還缺失 IT-272 Claim for College Tuition Credit ，就是缺失大學學費抵免稅表；這項退稅200元，加上收入抵免退稅，共計385元，我弟弟必須補繳。

看了這個明細表，真令人哭笑不得。這些稅表，弟弟是全部申報過，而且報稅軟件分別發送聯邦和州的稅表時，不是每個表格分開發送，而是整批發送；那麼州稅務局接收稅表時，是怎樣的作業形式？又是怎樣缺失相關稅表呢？反正不是報稅者的錯誤。

然而這個錯誤，卻必須由報稅者來負責。

州府來信規定，必須在2022年9月2日前補稅，可以上網付款，也可以打電話或者郵寄付款；不同意的話，必須在9月11日前反應。

麻煩是我惹的，我理當再費時間應對。我在州府網上設立戶頭，並把硬盤中聯邦和州所有稅表，按2018年和2019年分別附了上去。

我想，只有聯邦收入抵免合格，州與市也才合格。事畢，我以為州稅務局會查閱附件，事情就能得到解決了。

報稅季節又到了，做好充分準備可以避免犯下一些常見的錯誤、甚至讓財務陷入困境。(Getty Images)

拒兜遠路雨過天晴

豈料，弟弟再次收到州稅務局於2022年9月28日寄出的通知信，不僅要求依舊補款，還多加利息，由原先兩年634.52元，變成642.68元。我這才意識到，網上申訴與文件補充容易被置之不理。

通知信規定，10月19日前不付款，利息還會增加；如果12月27日前沒有提出正式反對意見，則建議的應付金額將被評估，並採取催收行動。

10月6日只好打電話，被轉到異議部門（Protest Unit），由一名男士接聽。

我告訴他，我們同意IT-214申報錯誤，州財務局拒絕地產退稅是對的。但我們的稅表並未缺失，所有原始稅表早由政府推薦的免費軟件發送；現在我們再將所有稅表附在網上戶頭，請打開查看。

結果我們得到的回答是，要求填寫IT-201-X修正表，然後把稅表寄到STATE PROCESSING CENTER 61000郵政信箱，就當重新申報州稅。這個兜遠路的要求，令我惱火，只怕到時催收行動已經開始了。

放下電話，我腦袋發漲，不知道該如何是好。弟弟更是心浮氣躁，打算付款了事。突然，我腦海靈光一閃，決定明天再打電話，總不會是同一人接聽的。

果然，這步棋走對了！次日再去電，換了一名女科員接聽，非常仔細地聽我講完來龍去脈、做了筆記，並打開弟弟的網上帳戶，向我證實所附稅表一樣不缺。然後她告訴我，會幫我轉接到相關部門。

雖然我沒聽清被轉接部門的名稱，但非常幸運，再次接聽電話的科員的確是熟悉業務的。

他再次聽我口述，我強調，只要扔掉錯誤的IT-214與IT-201-X，其餘原始稅表按要求一份不少，而且所有退稅項目都是正確的。

他隨即搞清楚訴求，並且表示我弟弟網上戶頭中，所有稅表都在。接著他說，「請等我一會兒。」不到10分鐘，他又在電話那頭確認一切無誤，現在2018年和2019年所有欠款數字都修正為零了；兩、三周後，我們即可收到州稅務局的正式通知信件。

確實如這名科員所承諾，不到兩周就收到州稅務局10月18日寄出的調整評估通知，所有欠款和利息全部歸零。