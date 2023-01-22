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移民專頁／OPT工作要與學位領域相關聯

李亞倫律師主答
STEM OPT的工作許可證與你的學位領域相關相聯。(Getty Images)
STEM OPT的工作許可證與你的學位領域相關相聯。(Getty Images)

李亞倫律師主答

讀者問：

我的STEM OPT工作許可證在2024年之前都有效。我將很快申請調整身份以獲得婚姻綠卡。當我在I-485調整身份等待期間、拿到C-9卡的工作許可證時，我還能繼續使用我的STEM OPT卡嗎？或者我應該使用我的C-9卡，因為我申請了身份調整？

答：

我不認為你使用哪個工作許可證會有很大的不同。你被授權在你的STEM OPT工作許可證下工作，它並不會因你申請調整身份並獲得了(c)(9)卡的工作許可證而被撤銷。但是，請注意，STEM OPT的工作許可證與你的學位領域相關相聯，而C-9可用於任何工作職位。

編按：

STEM OPT：OPT（Optional Practical Training）允許國際學生在美國工作12 個月，大多數學生在畢業後都會選擇 OPT；也是提供給F-1學生的臨時工作簽證，申請者的工作必須與學習及研究領域有直接關係。 STEM（Science、Technology、Engineering、Mathematics，STEM) 課程的學生可在完成學業前或完成學業後申請最長可達36個月的OPT工作簽證。

C9卡：在美國境內調整申請的H1勞工綠卡、特殊人才綠卡、結婚綠卡、父母孩子綠卡等過程中，同時申請的工卡叫C9卡。

OPT 綠卡 工作簽證

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