料理功夫／春節素菜 春暖花開

春節素菜 春暖花開

本意是要做一個「笙」，把成品照與朋友分享之後，有人說像魷魚，有人說像花，那就再加兩個吉祥名稱，「年年有餘」和「春暖花開」！

料理：

蘆筍1把、雞蛋 2個、番茄1個、醬油、薑末、糖適量。

食材

作法：

1.蘆筍去掉硬的部份，削掉較老的皮。

2.用一個大鍋（放得下最長的蘆筍）煮開一鍋水，放入蘆筍煮熟瀝乾，大約3～5分鐘。

3.雞蛋打散，加點油煎成餅。

4.番茄切碎，和醬油、薑末、糖混合。

雞蛋打散，加點油煎成餅。 番茄切碎，和醬油、薑末、糖混合。

5.準備一個大盤子，把蘆筍疊在一起，把雞蛋鋪在根部。

6.淋上薑糖番茄醬汁。

3.蘆筍疊在一起，把雞蛋鋪在根部。

小叮嚀：

番茄比較酸，就多放一點糖。

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