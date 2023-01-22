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料理功夫／春節素菜 春暖花開

孫愷愉
春節素菜 春暖花開
春節素菜 春暖花開

本意是要做一個「笙」，把成品照與朋友分享之後，有人說像魷魚，有人說像花，那就再加兩個吉祥名稱，「年年有餘」和「春暖花開」！

料理：

蘆筍1把、雞蛋2個、番茄1個、醬油、薑末、糖適量。

食材
食材

作法：

1.蘆筍去掉硬的部份，削掉較老的皮。

2.用一個大鍋（放得下最長的蘆筍）煮開一鍋水，放入蘆筍煮熟瀝乾，大約3～5分鐘。

3.雞蛋打散，加點油煎成餅。

4.番茄切碎，和醬油、薑末、糖混合。

雞蛋打散，加點油煎成餅。
雞蛋打散，加點油煎成餅。
番茄切碎，和醬油、薑末、糖混合。
番茄切碎，和醬油、薑末、糖混合。

5.準備一個大盤子，把蘆筍疊在一起，把雞蛋鋪在根部。

6.淋上薑糖番茄醬汁。

3.蘆筍疊在一起，把雞蛋鋪在根部。
3.蘆筍疊在一起，把雞蛋鋪在根部。

小叮嚀：

番茄比較酸，就多放一點糖。

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1.除了材料、作法外，請提供做菜關鍵或小叮嚀。

2.請附料理過程及成品照片檔至少4張，畫素至少要300萬以上，勿使用濾鏡。

3.投稿請至email：[email protected]

4.來函請附中英文姓名、電話、稿費寄送地址、稿費支付抬頭，請留底稿，不論來函刊出與否，恕不退件。請勿一稿兩投，編者有權刪節。

5.本報系海內外各報紙相關版面或世界日報新聞網得選用刊登，並收錄於聯合知識庫(udndata.com)。

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雞蛋

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