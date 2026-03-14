聖荷西市長力推加州15點住房計畫 反應兩極

聖荷西市長馬漢力推其加州15點住房計劃。（本報檔案照）

據「聖荷西 焦點報」（San Jose Spotlight） 報導，聖荷西市長馬漢（Matt Mahan）希望憑藉一項旨在加快住房建設的全州性政策計劃，在競爭激烈的州長候選人陣營中脫穎而出。支持者表示該計畫有很多值得稱道之處，儘管其中某些方面可能會削減對地方公共服務的資金支持。

馬漢於3月5日在艾塔迪那（Altadena）公布了這份15點計畫。該提案包括對新建住宅開發項目免徵兩年地方稅費，並將許可審批時限縮短至30天。馬漢提議加快審批新建附屬住宅單元（ADU）及模塊化住宅（modular homes）製造廠的許可。他還希望修訂州建築法規（building codes），並制定計劃以遏制那些用於阻撓項目的訴訟。

聖荷西州大土地利用顧問兼城市規劃教授斯奈德（Kelly Snider）表示，這是她今年在州長候選人中見過的最詳盡的住房計劃。

然而，斯奈德預計該提案中的某些內容會遭遇阻力，尤其是為期兩年的免稅期。馬漢曾痛陳加州住房建設費用居全美之首，並誓言要阻止地方政府對新建補充型住宅（infill housing）徵收過高的銷售稅或轉讓稅，例如洛杉磯選民批准的「豪宅稅」（即ULA提案）。斯奈德認為它幾乎會在加州每個轄區都招致強烈反對，因為他們沒有其他收入來源來支付州政府要求的建築許可或住房配套設施等費用。

在聖荷西，公園、娛樂與社區服務部正面臨高達5.5億美元的維護和基礎設施積壓問題，官員們將此歸咎於開發商費用的削減。官員們表示，隨著該市面臨更大的5600萬美元預算赤字，他們正在研究該部門如何彌補資金缺口。

在其他方面，南灣住房倡導者舒爾（Alex Shoor）表示馬漢的計劃有很多值得稱道之處。「這是一份我們討論已久、一直在推進且已取得一定成果的措施清單，這確實是至關重要的領域。」舒爾說道。他讚賞其中強調住房可負擔性的部分，其中一項提案建議州政府收購公寓樓，以維持中低收入群體的租金水平。

馬漢計劃的另一項內容是修改州建築法規，以減輕業主的經濟負擔。馬漢指出，每年為滿足建築法規（包括那些已有數十年歷史的法規）所產生的成本已飆升至驚人水平。

斯奈德希望看到的一個想法並未出現在馬漢的計劃中。雖然該計劃呼籲實施為期兩年的稅收減免期，以支持輔助住宅單元（ADU）的建設及私營部門融資合作，但並未提出由政府支持、針對棟式住家業主（single-family homeowners）在其房產上建造輔助住宅的標準化融資機制。例如，斯奈德對為此目的推出的新的房利美（Fannie Mae）和房地美（Freddie Mac）政府擔保貸款感興趣。