紐森擴免費學前教育 私托生源流失陷財務困境

記者李怡／舊金山報導
紐森擴大免費學前教育，私營托兒所經營陷困境。(記者李怡／攝影)
紐森擴大免費學前教育，私營托兒所經營陷困境。(記者李怡／攝影)

加州州長紐森推動擴大「過渡性幼兒園」（Transitional Kindergarten, TK）免費入學政策，原意在於讓更多家庭享有學前教育資源，卻意外衝擊私營托兒與幼兒園業者生存空間。多家業者反映，隨著公立學校提供免費學前班，家長紛紛轉向公校體系，導致私校生源流失、財務吃緊。

位於沙加緬度縣糜鹿林（Elk Grove）的Moore Learning Preschool & Child Care Center負責人摩爾(Frisha Moore)表示，幾年前學校尚有家長排隊候補，如今卻出現操場與兩間教室閒置的情況。原因在於不少家庭近年選擇將四歲孩子送往公立學校的過渡性幼兒園，而非她的全日制學前班。

她指出，儘管自己的學校提供整天課程，但公立TK每日僅約三個半小時，卻因完全免費而更具吸引力。「我們已經好幾個月沒有收支平衡，幾乎每天都在考慮是否關門。」若結束營運，當地將減少91個合法托育名額，其中包括20個兩歲以下嬰幼兒名額，而這一族群的托育資源原本就相當短缺。

過渡性幼兒園的全面擴展，是紐森任內重要教育政績之一，也是他強調加州應加強照顧幼兒的重要政策支柱。該計畫逐步放寬年齡門檻，最終將讓所有四歲孩童都有資格免費就讀公立學前班。

支持者認為，免費學前教育可減輕家庭負擔、縮小教育差距，尤其對低收入家庭而言是一大福音。然而，私營托兒所業者則指出，政策設計未充分考量市場平衡與嬰幼兒照護結構。由於TK僅服務4歲幼童，私營業者仍需負擔較高人力與營運成本來照顧嬰幼兒，但失去4歲生源後，整體營運模式難以維持。

教育與托育專家分析，若大量私營托兒中心關閉，未來對嬰幼兒（特別是兩歲以下）家庭將產生更大壓力，因為公立系統目前尚未涵蓋此年齡層。如何在推動公共教育普及的同時，維持托育市場多元與穩定，成為加州下一步必須面對的課題。

加州 紐森 公立學校

