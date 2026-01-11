沙加緬度犬隻執照寬限月 補辦免罰、免費疫苗

沙加緬度縣宣布， 將1月訂為「犬隻執照寬限月」，鼓勵飼主登記辦證。(沙加緬度縣府官網)

沙加緬度縣宣布， 將1月訂為「犬隻執照寬限月（Dog License Amnesty Month）」，以提升寵物 登記率，並加強公共衛生安全。整個1月份期間，犬隻飼主可在不被追繳過期費用或罰款的情況下，為從未辦理過執照的犬隻完成合法登記。

縣府表示，政策目標降低飼主辦證的門檻，鼓勵更多民眾遵守法規。若飼主過去因費用或其他因素延遲辦理，1月正是無壓力、無額外成本完成手續的最佳時機。

依規定，沙加緬度縣所有逾四個月大的犬隻與貓隻，皆必須依法辦理執照，並完成狂犬病疫苗 接種。每一張犬隻執照都須檢附有效的狂犬病疫苗證明。官方指出，狂犬病雖然致命，但可透過疫苗有效預防，是保護寵物、居民與整體社區安全的重要防線。

縣府也強調，為犬隻辦理執照不僅是法律義務，對飼主與寵物本身也有實際好處。若犬隻不慎走失，執照能提供即時身分辨識，有助於更快與家人團聚；同時也能確保犬隻完成必要疫苗接種，降低公共衛生風險，並避免飼主日後因未登記而遭罰款，或開立違規通知。

配合寬限月措施，動物收容所Bradshaw Animal Shelter將持續視名額與資源情況提供疫苗接種門診。凡是在該收容所接種疫苗並同時購買犬隻執照的飼主，在疫苗與預約名額尚有餘裕的前提下，可免費為犬隻接種狂犬病疫苗。

有意參與的飼主，可於1月攜犬前往Bradshaw動物收容所的疫苗門診，現場完成執照購買與疫苗接種。縣府指出，「犬隻執照寬限月」重在教育與便利，而非處罰，希望透過簡單的一個步驟，提升寵物安全、支持公共健康，並確保社區整體福祉。