看好沙加緬度發展 好市多羅斯維爾開2店

量販店巨擘好市多將擴大進軍沙加緬度地區，在羅斯維爾開新店。(美聯社)

知名會員制倉儲量販店好市多 （Costco）將在沙加緬度地區開設全新門市。根據好市多官方資訊與「Sacramento Business Journal」報導，新據點將設於羅斯維爾(Roseville)西區，1月23日開幕。這不僅是羅斯維爾的第二家好市多，也是沙加緬度都會區的第12家門市，凸顯沙加緬度的發展潛力，也進一步擴大好市多在北加州 的零售版圖。

新門市位於Baseline Road 5200號，座落於Baseline Marketplace購物中心內。該購物中心占地約77.15英畝，位於Baseline Road與Fiddyment Road的西北側，是羅斯維爾西區重要的區域型商業開發計畫之一。依據地產商Gallelli Real Estate與好市多官網資料，新好市多門市占地約16萬平方英尺，並附設加油站、洗車場與輪胎服務中心，提供一站式消費服務。

根據沙加緬度蜂報，好市多業主2024年夏季以688萬美元購入該地產，顯示對羅斯維爾西區發展潛力的高度看好。為促成此案，羅斯維爾市議會早在2023年5月即一致通過協議，同意補助好市多最高600萬美元，用以抵銷基地所需的公共基礎設施建設成本。市府指出，該開發案在啟動前，相關道路與公共設施的投資估計高達1650萬美元，補助措施有助於降低企業進駐門檻，加速地方經濟發展。

市府官員預估，新門市在營運第一年即可為羅斯維爾帶來約300萬美元的稅收，隨著周邊商業與住宅陸續開發完成，未來年稅收可望成長至700萬美元，對地方財政與就業市場皆具正面效益。

好市多成立於1976年，首家門市設於聖地牙哥 ，如今已在全球各地設有數百家據點。該公司以「降低成本、回饋會員」為核心營運理念，憑藉龐大的會員基礎與強大的採購能力，提供涵蓋生鮮食品、家庭用品、電子產品等多元商品，長期受到消費者青睞。