學委在小學音樂會唱不雅歌曲 道歉

圖為聖荷西里德小學。(Google Maps)

聖荷西 一所小學就一名學區 委員在學校冬季音樂會上演唱的歌曲一事道歉。該歌曲被指「包含不適合青少年的內容」。

聖荷西信使報報導，里德小學（Reed Elementary School）校長龐齊奧（Jennifer Ponzio）在發給家長的一封電子郵件中表示，這位名叫惠特利（Brian Wheatley）的聖荷西聯合學區委員要求演唱一首不在原定曲目單上的歌曲」。龐齊奧在郵件中沒有透露歌曲名稱，但表示這首歌可以追溯到20世紀40年代，歌詞中提到了武器。

「大約30秒後，我介入並阻止了合唱，」校長說。，「這一幕既不符合我們學校的價值觀，也不符合聖荷西聯合學區的價值觀，我們對在這樣一個原本應該充滿歡樂的場合發生這樣的事情深感遺憾。」

龐齊奧沒有回應置評請求，但她表示，惠特利「已承認自己判斷失誤，並對其行為造成的後果承擔全部責任」。

她說：「作為學校社區的一員，我們也認識到為學校活動制定明確的預期和保障措施的重要性。今後，我們將更加謹慎和認真地確保所有表演和發言都遵循已批准的議程，並體現我們共同的價值觀，以避免此類事件再次發生。」

龐齊奧的郵件中還附有惠特利寫給校長的一封信，信中這位學區委員表達了「直接而真誠的道歉」。

惠特利寫道：「為了活躍氣氛，我分享了一些不恰當的詩句，對於由此給學生、教職員工或家長造成的任何不便或困擾，我深表歉意。我願為我的行為承擔全部責任。作為過去七年的學區委員，我珍視學校社區對我們的信任，並深深感激我們在里德學校活動中共同度過的許多時光。」

惠特利於2018年當選學區委員成員，並於2022年連任。他的任期將於明年12月到期。惠特利先前曾擔任教師三十餘年，於2020年退休 。