加州首府感恩盛宴 3名九旬長者傳承大愛

快訊

APAPA媒體部／供稿
主賓合影。(APAPA媒體部提供)
主賓合影。(APAPA媒體部提供)

2025年11月24日加州沙加緬度Yummy Buffet餐廳暖意融融，空氣中彌漫著醬油雞、糖醋排骨、麻婆豆腐的濃鬱香氣，數十名來自當地孤兒院的孩子圍坐餐桌旁，臉上洋溢著久違的笑容。

這頓看似普通感恩節大餐，背後是加州兒童感恩基金會創辦人劉寶純（Borden Liu）、亞太公共事務聯盟（APAPA）創辦人尹集成（CC Yin）、劉維正（Larry Liu）三位九旬華裔老人跨越近40年愛心堅守。從台北街頭的流浪孤兒到美國社會的中堅力量，從抱團求生的苦難少年到播撒大愛的銀髮長者，他們用一生書寫了一段關於苦難、拼搏、感恩與傳承的溫暖傳奇。

劉寶純妻子孫淩台（Linda Liu）娓娓道來愛心事業的緣起。1940年代戰火紛飛的中國讓年幼的劉寶純失去了父母，淪為孤兒的他被送進孤兒院，逢年過節只能羡慕其他孩子，幸運的是總有善良的街坊鄰里向他伸出援手。

上世紀中期，劉寶純輾轉移民美國，從餐館後廚洗碗工做起，憑藉吃苦耐勞的韌性和商業頭腦，在首府打造多家大型餐館，事業有成後從未忘記孤兒出身，1985年發起這場愛心盛宴，最初在自家餐館舉辦，寬敞店面能容納數十名孩子，年歲漸長，退休後開始攜手朋友延續愛心。除感恩節中式大餐，基金會還常年向收留孤兒學校和機構捐贈資金、生活用品等資助。

數十年愛心之路，從未缺少志同道合者陪伴。尹集成、劉維正與劉寶純有著相似命運的老友，三人的深厚情誼，源於那段在台北街頭刻骨銘心的苦難歲月。九旬高齡的尹集成回憶，他們都是戰亂中沒人要的孩子，40年代末中日戰爭與內戰硝煙蔓延，年幼的尹集成、劉寶純、劉維各自輾轉逃難至台灣，最終淪為台北街頭流浪者，在生存的邊緣苦苦掙扎。

60年代，三人先後移民美國，彼時的他們既不懂英文，又沒有親友扶持，但在台北街頭磨練出的堅韌品格，讓他們在陌生的國度無所畏懼。憑藉著吃苦耐勞的精神和敏銳的商業嗅覺，三人紛紛在餐飲行業闖出了一片天。

劉維正在紐約開起了餐館，憑藉道地的口味和誠信經營，贏得顧客的青睞。劉寶純在沙加緬度深耕多年，打造了多家頗具規模的餐館。尹集成的成就更是令人矚目，他從一家速食店起步，憑藉精準的商業判斷和不懈的努力，最終成為擁有數十家麥當勞連鎖門店的餐飲大王，成為華裔移民創業成功的典範。

事業成功後，尹集成並未止步於個人財富的積累，作為少數族裔，他深刻體會到亞裔在美國社會面臨的偏見與困境，也深知政治話語權的重要性。為讓亞裔聲音被更多人聽見，讓少數族裔權益得到更好的保障，他創辦亞洲政治教育組織「亞太公共事務聯盟」，多年來推動亞裔參政議政，為亞裔候選人提供支援，培養亞裔青年的政治素養。

相同的苦難經歷，讓三位老人始終對孤兒的處境感同身受。20多年前他們支持劉寶純發起加州兒童感恩基金會（曾名為北加州孤兒基金會），除了堅持多年的感恩節大餐，每年耶誕節，他們還會為孩子們準備禮物和紅包，親自送到孤兒院。

如今三位老人均已年過九旬，他們的善舉早已聲名遠播，美國主流媒體多家媒體曾主動聞訊而來，連年報導跨越種族的愛心之約。活動現場，尹集成拉著一位瘦弱的男孩的手，用略帶口音的英文分享自己的人生經歷。

尹集成告訴孩子們，美國是一個充滿機會的國家，無論出身如何，只要願意努力學習、勇於拚搏，就一定能實現自己的人生價值。

在少數族裔權益日益受到關注的今天，三位老人的行動更具有深遠的意義。他們在美國除了工作都完成了學業事業，擁有了和諧的家庭，他們創辦的愛心基金會，更搭建了不同種族、不同文化之間相互理解、相互包容的橋樑。

這場延續至今的感恩盛宴，早已超越了美食本身。它是一座連接過去與未來的橋樑，承載著三位老人對苦難歲月的銘記與對美好生活的珍惜。為這個多元包容的社會增添無盡的溫暖與力量。

亞裔 加州 移民

