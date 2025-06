灣區城市夏季音樂會 譜寫文化亮點

聖塔克拉拉市將每周五晚間變身為音樂與美食的派對現場。(取自聖塔克拉拉市府網站)

隨著夏日腳步漸近,灣區 各城市熱情推出一系列免費或低價的戶外音樂會活動,邀請民眾走出戶外、共享音樂、陽光與社區時光。「灣區城市夏季音樂會」(Bay Area City Summer Concert Series)正逐漸成為地方文化亮點,也為在地音樂人與家庭提供難得交流平台。

南灣的聖塔克拉拉市將每周五晚間變身為音樂與美食的派對現場。中央公園(Central Park)大草坪上設置流動餐車與家庭野餐區,「夏日音樂節」活動吸引了大量家庭與長者前來共度夜晚。今年曲目多元,涵蓋搖滾、鄉村、布魯斯及流行金曲,並特設「親子舞台」與面部彩繪、泡泡表演等兒童節目,適合全家大小同樂。

在東灣,柏克萊的「公園音樂周末」也已啟動,由市政府與社區音樂基金會共同策劃,於市區多處小型公園輪流舉行音樂會。演出者多為在地年輕音樂家與學生團體,強調多元文化與原創作品。

在半島的紅木城,著名的「廣場上的音樂」(Music on the Square)重返市中心廣場,周五晚間定期舉辦。主辦單位強調音響、舞台與燈光均採專業規格,打造媲美售票演唱會的品質。市府也同步推出「廣場上的舞蹈」(Dancing on the Square)等舞蹈系列,延伸音樂會的參與形式。

各城市主辦單位普遍強調,這些夏季音樂活動除提供娛樂,更是疫情 後重建社區連結、支持藝文產業的管道。在場地規畫與宣傳上,也特別注重族裔多元與語言包容,例如提供中文、越南 文、西班牙文等節目簡介,並邀請不同族群背景的表演者參與。

民眾參與意願也十分踴躍,尤其家庭與銀髮族群對免費、高品質、無需遠行的音樂活動讚譽有加。不少居民表示,在工作與生活壓力之餘,能在社區公園裡隨著現場音樂起舞,是「夏天最幸福的時光」。

如欲查詢各地音樂會時程與演出資訊,可至各市政府官網或相關社區臉書專頁瀏覽。未來兩個月,音樂將在灣區的大街小巷持續響起,為城市注入夏日的節奏與生機。