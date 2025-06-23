我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗如何封鎖荷莫茲海峽？布水雷或擊沉自家船癱瘓水道

伊朗將再次「苦吞毒藥」選擇妥協？還是讓衝突升級？

東灣科技公司Epikso歧視美國勞工 遭罰7萬元

編譯林思牧／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

H-1B簽證爭議事件獲得庭外和解，東灣科技公司Epik Solutions同意因涉嫌「歧視美國勞工」而支付罰款7萬多元。

聖荷西信使報報導，聯邦司法部宣布與加州科技公司Epik Solutions達成和解協議，就其涉嫌歧視性招聘行為達成和解，該行為優先考慮外國人士而非美國人士。

司法部民權部門於今年2月指控這家總部位於舊金山灣區的公司（又稱Epikso）非法歧視美國人，偏袒外國H-1B簽證人士。據稱，Epikso的招募人員經常雇用持有H-1B臨時簽證的外國員工，而非美國人士，這違反了美國移民和國籍法中移民和雇員權利條款的規定。

司法部民權事務助理部長迪隆（Harmeet K. Dhillon）說：「參與此類歧視的公司已經意識到，聯邦政府對美國勞動力保護視而不見的時代已經結束了。保護美國工人免受非法歧視是該部門的首要任務。」

Epikso為銀行、能源、生物技術、教育甚至聯邦政府等多個行業提供由人工智慧驅動的業務管理軟體平台。該公司與亞馬遜網路服務（AWS）、微軟、Google雲端、Salesforce和甲骨文等知名公司建立了合作夥伴關係。根據該公司的領英（LinkedIn）資料，公司在9個地點擁有約170名員工，其中超過一半居住在印度。

司法部表示，作為和解協議的一部分，Epikso將向聯邦財政部支付7萬1916元的民事罰款，並在60天內接受培訓、修改其雇傭政策，並停止發布非法排除美國工人就業機會的招聘廣告。

這項和解協議是美國司法部重啟「保護美國工人倡議」（Protecting US Workers Initiative）以來的首例。該倡議旨在針對歧視美國工人的美國公司，對其進行調查並採取執法行動。司法部網站稱，該倡議最初於2017年啟動，禁止基於公民身份、移民身份和國籍進行雇傭、解雇和招聘，不僅保護美國公民，還保護已入籍的美國公民、美國國民、合法永久居民、難民和其他獲得庇護者。

司法部 歧視 H-1B

上一則

太浩湖遊船翻覆6死 華人家庭取消行程

下一則

Gotion被控非法雇用中國工人、種族歧視 還違抗市府命令

延伸閱讀

瑞幸咖啡進軍美國 首店6/30紐約開業 傳1杯不到3美元

瑞幸咖啡進軍美國 首店6/30紐約開業 傳1杯不到3美元
美炸伊朗 中東衝突升高 攪亂全球海空運 燃料供應面臨威脅

美炸伊朗 中東衝突升高 攪亂全球海空運 燃料供應面臨威脅
短短兩天從「調停者」變「攻擊者」 川普豪賭不成功便成仁

短短兩天從「調停者」變「攻擊者」 川普豪賭不成功便成仁
美國轟炸伊朗後想談和 學者：美伊現在存在信任問題

美國轟炸伊朗後想談和 學者：美伊現在存在信任問題
美國務卿：如果伊朗打電話來 美國已準備好達成和平

美國務卿：如果伊朗打電話來 美國已準備好達成和平

熱門新聞

呂雯嵐結合西洋畫風與台灣文化意涵，創作這幅「柿柿如意」。（記者孫愛薇／攝影）

創業在美國／追隨藝術夢 空姐修習油畫如願成全職畫家

2025-06-15 02:19
川普政府暫停對農業餐廳和酒店工作場所的執法行動。圖為加州農場工人正在工作。(路透)

川普暫停突襲農場無證客 灣區人：虛假安全感

2025-06-16 15:43
達文波特地區的壯麗峭壁與海景。(谷歌地圖)

歐巴馬指定秘境 美西最神秘紀念碑十年來首開放

2025-06-21 19:54
矽谷一家公司執行長宣布將在阿拉米達市前海軍航空站土地上開發「新矽谷」。（取自美國土地用途研究中心網站）

打造新矽谷還是白日夢？他點名川普收回前海軍航空站土地

2025-06-18 12:50
由丁懿辰（左二）創業的逸品湯包金山店17日開業，市長羅偉（左三）等地方政要也到場祝賀、剪綵。（記者王子涵╱攝影）

小籠包、法越餐… 2亞洲餐廳入駐金山Stonestown

2025-06-18 02:19
洛斯蓋圖是波洛格魯專注的幾個富裕飛地之一。（谷歌地圖）

放棄航太業高薪 矽谷男靠「遺物銷售」賺大錢

2025-06-16 02:00

超人氣

更多 >
美軍轟炸伊朗 中國外交部最新表態

美軍轟炸伊朗 中國外交部最新表態
轟炸前、轟炸後／美精準打擊 衛星圖揭伊朗核設施重創

轟炸前、轟炸後／美精準打擊 衛星圖揭伊朗核設施重創
行動代號「午夜鐵鎚」奇襲伊朗 美防長：美軍已節制

行動代號「午夜鐵鎚」奇襲伊朗 美防長：美軍已節制
美鑽地彈轟伊朗核設施 衛星圖曝6巨坑 分析指仍有2疑點

美鑽地彈轟伊朗核設施 衛星圖曝6巨坑 分析指仍有2疑點
63歲馬景濤直播暈倒頭部重摔 21秒短片揭現況

63歲馬景濤直播暈倒頭部重摔 21秒短片揭現況