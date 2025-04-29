125年前守護行動保住大盆地紅杉 催生加州首個州立公園

大盆地紅杉州立公園。（記者龔玥/攝影）

隨著夏日旅遊季節到來，聖塔克魯茲山脈的大盆地紅杉州立公園 （Big Basin Redwoods State Park）再次成為熱門景點，吸引成千上萬遊客走進世界上最高大的樹林中，感受自然的壯麗與寧靜。但很少人知道，這片如今熱鬧的森林，其實來自125年前一場公民自發的守護行動。

1902年，一群被紅杉之美震撼的市民在聖塔克魯茲山深處集結，成立了「永生俱樂部」（Sempervirens Club），發誓要保護這片當時正遭受伐木威脅的古老森林。他們的努力，最終催生了加州 第一個州立公園，也奠定了今日土地保護運動的基礎。根據nbc bay area的報道，當時伐木業盛行，紅杉被視為經濟資源，他們的目標明確：購下土地，永遠保護這些巨樹。俱樂部由南灣著名攝影師A.P. Hill發起，他以影像向世人展示紅杉林的壯麗，喚起更廣泛的保護意識。

「正是透過他的鏡頭，更多人得以見證這些樹木的壯觀，也激發了保護它們的行動力量。」現任永生基金（Sempervirens Fund）執行長莎拉·巴特（Sara Barth）表示。

永生俱樂部成功募資，購得約六英里長的林地，並與加州政府合作，催生了大盆地紅杉州立公園，為日後無數土地信託與自然保護模式樹立典範。巴特形容：「在某種意義上，他們是早期的矽谷破壞者，在一片視紅杉為資源的時代，他們選擇了不同的道路。」

當年，加州正處於快速發展之中，紅杉被大量砍伐作為建材。在公眾尚未普遍關注自然資源保護的時代，這群人的遠見與行動堪稱先驅。然而，隨著時光推進，紅杉林面臨的新威脅，氣候變遷 與極端野火比百年前更為嚴峻。2020年，山火席捲大盆地紅杉林，留下一片焦黑。「那是一次極為慘烈的災難，我們從未見過如此景象。」巴特回憶道。

如今，儘管火災留下了滿目瘡痍的景象，但重生的奇蹟也在悄悄發生，燒焦的樹幹間，新的紅杉苗木正破土而出，展現自然驚人的韌性。巴特強調，與125年前單純阻止伐木不同，今日的守護需要更積極的管理與復育，包括減少森林燃料、提升生態韌性，以應對氣候變遷的挑戰。