新關稅將上路 華人拚囤貨「省1單是1單」Shein網購爆單

華人消費者搶在關稅前網購。 （取材自Shein官網）

美國即將取消對800美元以下進口包裹的免稅優惠，華人 消費者近期在Shein 與Temu等跨境電商平台上出現搶購潮，不少人加快下單「趕末班車」，希望在5月2日新關稅 政策上路前囤貨省錢。

根據彭博（Bloomberg）日前報導，數據分析機構Second Measure統計，美國市場今年3月Shein的銷售額年增29%，進入4月後更進一步，在前11天同比增38%；Temu表現更為亮眼，3月與4月前段分別年增46%與60%。報導指出，兩大平台已通知美國消費者，將於25日開始調整價格，以應對即將上路的關稅衝擊。

這波關稅戰引發華人社群熱議。據社群留言顯示，許多消費者表達焦慮與不安。一位在美華人留言說︰「我3月31日買的，4月7日收到，還沒被課稅，但以後就不敢買那麼多了。」也有網友計算未來稅額後貼文︰「現在不買，以後可能連買一件10美元上衣都要多繳3塊，實在划不來。」「買得起商品，卻付不起稅。」

許多網友也熱烈討論政策生效的時間點與判定標準：「5月2日寄出才課稅，還是那天入境算？」「客服說，只要在5月2日前寄出的小包裹，仍適用免稅政策，大家趕緊買！」另有不少人對平台商品物流來源表達關注。有Shein用戶指出︰「其實很多商品都是美國本地倉庫直接發貨，時間快，也可能不受影響。」但也有人提醒︰「即使本地出貨，若商品標示為國際貨物，仍可能被查稅。」

一些買家則坦言，因擔心未來退換貨流程更複雜，近期決定提早採購，甚至一次下單近千元以備不時之需。加拿大華人也在討論串中表達憂慮：「不知道加拿大會不會也跟著加稅，如果是這樣，真的買不下手了。」一位網友回應：「先囤貨吧，省一單是一單。」