幫助身分遭竊者 聖荷西警局推即時援助工具

聖荷西警局為身份盜竊受害者提供即刻支援。（聖荷西政府官網）

隨著身份盜竊案件持續攀升，聖荷西 警察局（SJPD）近日宣布推出全新的即時線上援助工具，幫助受害者快速獲得專家指導，協助恢復個人身份，減輕犯罪帶來的困擾。這項服務已正式上線，居民可通過警局官網與身份盜竊資源中心顧問直接對話，為應對身份盜竊提供一站式支援。

身份盜竊近年來已成為全國性問題，受害者往往面臨繁瑣的身份恢復程序以及心理壓力。根據聯邦貿易委員會（FTC）報告，2023年全美已登記超100萬起身份盜竊案。由於案件複雜且涉及多方機構，許多受害者在恢復身份過程中感到無從下手。

為了幫助居民應對這一日益嚴峻的問題，聖荷西警局推出的即時援助工具提供了一種直接且便捷的溝通管道。受害者可通過SJPD官網（https://www.sjpd.org/reporting-crime/identity-theft）即時聯繫身份盜竊資源中心顧問，獲取關於凍結信用帳戶、申報欺詐交易及身份恢復程式的個性化指導。

「當個人身份被盜，不僅財務安全受損，情緒壓力和焦慮感也隨之而來，」聖荷西警察局副局長斯皮爾斯（Brian Spears）表示，「這個工具讓受害者可以在最需要幫助的時刻，獲得即時的專業指導，邁出恢復過程的第一步。」

聖荷西市長馬漢（Matt Mahan）讚賞這一創新舉措，稱它是社區安全的重要補充。「身份盜竊影響的不僅是個人財務，更是社區的安全感。我們通過科技手段，讓居民知道自己並不孤單，市府始終與他們站在一起。」

馬漢表示，社區合作在身份盜竊防範中起著關鍵作用。政府將與當地非營利組織、金融機構和法律援助機構合作，推廣身份盜竊預防教育，並在社區中心開設講座，普及防範知識。

身份盜竊不僅影響個人財務，還可能對受害者的心理健康 造成長期影響。聖荷西市經理馬奎爾（Jennifer Maguire）表示：「這項服務不僅說明居民恢復財務穩定，更幫助他們重新找回被剝奪的安全感。」

此次推出的即時援助工具是SJPD加強公共安全服務數位化轉型的重要一環。通過將專業顧問與居民直接聯繫，警局大幅縮短受害者等待時間，提高問題解決效率。

「這是我們利用科技創新，幫助居民應對現代犯罪挑戰的又一步，」斯皮爾斯表示，「希望通過這種方式，增強公眾對警方的信任感，讓每個居民都能及時獲得所需的支持。」