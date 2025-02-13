我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台中新光三越氣爆已釀5死13傷 內部滿目瘡痍

買房或租房？南加天災多房價漲 1關鍵衡量選擇

安樂居視光師呼籲長者 注意乾眼症保健

記者王子涵／舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
安樂居（On Lok）PACE計畫視光師翁姬絲（Kathy Ong）提醒，日常眼部清潔與保養對於預防與舒緩乾眼症至關重要。(安樂居提供）
安樂居（On Lok）PACE計畫視光師翁姬絲（Kathy Ong）提醒，日常眼部清潔與保養對於預防與舒緩乾眼症至關重要。(安樂居提供）

乾眼症是老年人常見的眼部問題，起因可能是淚液分泌不足，或淚液成分因健康狀況與自然老化而改變，導致眼睛缺乏適當潤滑。安樂居（On Lok）PACE計畫視光師翁姬絲（Kathy Ong）提醒，日常眼部清潔與保養對於預防與舒緩乾眼症至關重要。

翁姬絲指出，隨著年齡增長，睫毛根部的油脂腺容易被污垢或眼部自然分泌物阻塞，造成發炎與刺激。有些人早晨醒來時會發現睫毛過度油膩或結痂，這時應該清潔眼瞼與睫毛，幫助打開毛孔。

翁姬絲建議，可在一杯溫水中滴入幾滴嬰兒沐浴露，使用棉球、棉棒或柔軟毛巾輕輕擦拭眼瞼與睫毛，然後以溫水沖洗並擦乾。如果是在洗澡時，也可以閉上眼睛，讓溫水沖洗眼部，再使用沾有少許嬰兒沐浴露的柔軟毛巾輕柔清潔眼瞼與睫毛，或用溫熱毛巾敷眼，以軟化結痂。

對於乾眼症患者，翁姬絲建議使用人工淚液或潤滑滴眼液來減輕不適。此外，患有青光眼的長者應持續依照醫囑使用眼藥水，如有任何疑問，應諮詢醫療人員。

除了日常清潔，翁姬絲也強調，均衡飲食對視力保健的重要性。綠色蔬菜如甘藍, 胡蘿蔔與花椰菜富含維生素 A 及其他營養素，有助於保護眼睛，減少老化帶來的視力變化。健康飲食同時有助於維持血壓、心血管健康與血糖穩定，避免這些慢性病對眼睛造成傷害。此外，規律運動有助於促進血液循環與氧氣供應，對眼睛健康也大有裨益。

翁姬絲還提醒，保持眼鏡清潔與妥善存放同樣重要。睡前應將眼鏡放入眼鏡盒內，並隨手放置在床邊，方便取用。清潔時可使用肥皂水或專用清潔劑，搭配柔軟的超細纖維布，以避免刮傷鏡片。

安樂居PACE計畫參與者每年可接受一次完整的眼科檢查，並應在兩次檢查之間密切關注視力變化。如果出現視力模糊、飛蚊症、光閃或其他異常情況，應立即向醫療人員反映，以確保眼睛健康。

血糖

上一則

川普凍結聯邦資金 聖縣醫療系統恐告急

下一則

確保全明星周末安全 屋崙警將開放緊急行動中心

延伸閱讀

蘇氏藥業美國最強、最值得信賴的保健企業之一

蘇氏藥業美國最強、最值得信賴的保健企業之一
眼部外傷正確迅速處理 避免視力受損

眼部外傷正確迅速處理 避免視力受損
舊曆年前大掃除快丟八樣東西 以免破財、招小人、傷家運

舊曆年前大掃除快丟八樣東西 以免破財、招小人、傷家運
NYC Care紐約關懷計劃 解鎖您在生病之前獲得健康照護的權利

NYC Care紐約關懷計劃 解鎖您在生病之前獲得健康照護的權利
蛇年迎春年節展 攤位介紹/維家保健保險諮詢 慢性病患特殊福利

蛇年迎春年節展 攤位介紹/維家保健保險諮詢 慢性病患特殊福利

熱門新聞

臉書母公司Meta集團10日清晨展開全球裁員計畫，正式裁員逾6000員工。（路透）

Meta清晨裁逾6000人 資遣費曝光 華裔員工：捲上加捲

2025-02-11 01:20
臉書母公司Meta集團2月10日清晨展開全球裁員計畫，正式裁員逾6千員工。（路透社）

矽谷科技業不好待 Meta 10日清晨正式裁員逾6千員工

2025-02-10 20:22
來自紐約曼哈頓的Hashi Market即將在庫比蒂諾開出西海岸第一店。（取自Hashi Market 網站）

東岸熱門日本超市 將在庫比蒂諾開出西岸第一店

2025-02-06 19:24
家庭護工在金山作用巨大。（取自家橋組織官網）

白卡資金恐砍數千億 華人護工：長者與弱勢會受害最深

2025-02-08 01:20
Trader Joe's搶搭情人節商機，近期推出最新款的粉紅、粉紫色迷你保冰袋，一個只要3.99美元，只要一上架就立刻被瘋搶。（記者江碩涵／攝影）

情人節前夕 Trader Joe’s上架粉紅粉紫保冰袋搶翻天

2025-02-06 17:57
台灣奶茶將助力超級盃。（奶茶店ins官網）

台灣奶茶品牌助力超級盃 指定飲料大折價

2025-02-09 16:27

超人氣

更多 >
劉詩詩大翻車 新戲演技被嫌油膩 網酸：不如過去演面癱

劉詩詩大翻車 新戲演技被嫌油膩 網酸：不如過去演面癱
6華男持槍綁架芝全家4口 得手1500萬加密貨幣

6華男持槍綁架芝全家4口 得手1500萬加密貨幣
加州綠卡移民也被ICE抓 還有父親送兒上學突遭逮捕

加州綠卡移民也被ICE抓 還有父親送兒上學突遭逮捕
墨西哥總統因應川普策略奏效 加拿大與歐洲紛紛效法

墨西哥總統因應川普策略奏效 加拿大與歐洲紛紛效法
南加華女留學生被謀殺 案發前遭白人男友虐待？

南加華女留學生被謀殺 案發前遭白人男友虐待？