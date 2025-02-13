安樂居視光師呼籲長者 注意乾眼症保健

安樂居（On Lok）PACE計畫視光師翁姬絲（Kathy Ong）提醒，日常眼部清潔與保養對於預防與舒緩乾眼症至關重要。(安樂居提供）

乾眼症是老年人常見的眼部問題，起因可能是淚液分泌不足，或淚液成分因健康狀況與自然老化而改變，導致眼睛缺乏適當潤滑。安樂居（On Lok）PACE計畫視光師翁姬絲（Kathy Ong）提醒，日常眼部清潔與保養對於預防與舒緩乾眼症至關重要。

翁姬絲指出，隨著年齡增長，睫毛根部的油脂腺容易被污垢或眼部自然分泌物阻塞，造成發炎與刺激。有些人早晨醒來時會發現睫毛過度油膩或結痂，這時應該清潔眼瞼與睫毛，幫助打開毛孔。

翁姬絲建議，可在一杯溫水中滴入幾滴嬰兒沐浴露，使用棉球、棉棒或柔軟毛巾輕輕擦拭眼瞼與睫毛，然後以溫水沖洗並擦乾。如果是在洗澡時，也可以閉上眼睛，讓溫水沖洗眼部，再使用沾有少許嬰兒沐浴露的柔軟毛巾輕柔清潔眼瞼與睫毛，或用溫熱毛巾敷眼，以軟化結痂。

對於乾眼症患者，翁姬絲建議使用人工淚液或潤滑滴眼液來減輕不適。此外，患有青光眼的長者應持續依照醫囑使用眼藥水，如有任何疑問，應諮詢醫療人員。

除了日常清潔，翁姬絲也強調，均衡飲食對視力保健的重要性。綠色蔬菜如甘藍, 胡蘿蔔與花椰菜富含維生素 A 及其他營養素，有助於保護眼睛，減少老化帶來的視力變化。健康飲食同時有助於維持血壓、心血管健康與血糖 穩定，避免這些慢性病對眼睛造成傷害。此外，規律運動有助於促進血液循環與氧氣供應，對眼睛健康也大有裨益。

翁姬絲還提醒，保持眼鏡清潔與妥善存放同樣重要。睡前應將眼鏡放入眼鏡盒內，並隨手放置在床邊，方便取用。清潔時可使用肥皂水或專用清潔劑，搭配柔軟的超細纖維布，以避免刮傷鏡片。

安樂居PACE計畫參與者每年可接受一次完整的眼科檢查，並應在兩次檢查之間密切關注視力變化。如果出現視力模糊、飛蚊症、光閃或其他異常情況，應立即向醫療人員反映，以確保眼睛健康。