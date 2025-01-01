超市雞蛋荒 華人網購反而更超值

林育貞稱網購配送的雞蛋「存貨足、送貨快、價格美」。（林育貞提供）

雞蛋 是家家戶戶必備的食材，也是重要的蛋白質來源，而由於無法抑制的禽流感（Bird Flu）在全美的肆虐，雞蛋常常斷貨，不少消費者需要跑多家超市，才能買到一盒雞蛋。為此華人主婦改用網購，避免白跑超市，且稱配送的雞蛋「存貨足、送貨快、價格美」。

灣區 華人林育貞在近三個月為減脂增肌，需要攝取大量的蛋白質，吃雞蛋成為每日餐飲必不可少的環節。

「我的早餐都以高蛋白食物，配合運動為主，三個月減了15磅。」林育貞分享的菜譜上，每天早晨都要吃四顆蛋，配合豆腐、番茄、鱷梨等食材。

林育貞曾常常去Trader Joes購買大號雞蛋(Jumbo Eggs)，可最近多家超市不僅推出限購兩盒的舉措，更有的時候完全斷貨。

「亞馬遜 生鮮（Amazon Fresh）可以買得到雞蛋，沒有數量限制。」林育貞說，「網購不用跑來跑去，有貨就趕快訂貨，當地就可以收到，又不會特別貴。」

根據亞馬遜生鮮網站，售賣一盒（12個）無籠棕色雞蛋，最低是3.99元。

林育貞例舉稱，Weee!、Instacart，以及連鎖超市網站可以實時看到雞蛋是否有貨。以亞馬遜為例，白天下單，通常晚上7時-9時就會收到食材，且Prime會員還能享有9折的優惠。

林育貞說：「網購品質不錯，價格沒有比較貴，自己決定是否要給送貨司機小費。通常我都會給小費的，就當作是自己開車的加油錢，也增加就業機會。」