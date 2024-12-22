我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

30年來首次修訂 FDA新指南：穀物白麵包不再健康

NBA／詹姆斯生涯 「1510場得分上雙」登史上第一

沙加緬度動物收容所推「回家過節」 領養服務到12月31日

記者江碩涵／沙加緬度報導
為了讓動物們有更多被領養的機會，沙加緬度老城區的Front Street動物收容所的愛心不打烊，歡迎民眾領養。（翻攝自臉書）
為了讓動物們有更多被領養的機會，沙加緬度老城區的Front Street動物收容所的愛心不打烊，歡迎民眾領養。（翻攝自臉書）

為了讓動物們有更多被領養的機會，沙加緬度老城區的Front Street動物收容所的愛心不打烊，正推出「回家過節」活動，提供免費動物領養服務直到12月31日。動物收容所位於2127 Front St，由沙加緬度市府營運，這項活動目標是減少收容所過度擁擠的情況。

根據沙加緬度蜂報報導，目前收容所的動物數量已超過設施容量的兩倍，收容所經理齊默曼（Phillip Zimmerman）形容收容所是「極度滿員」的狀況，舉例來說，收容所依照每隻狗一個犬舍的標準營運，目前共有99個犬舍，但收容所的狗數量卻介於150到200隻之間。

沙加緬度老城區Front Street動物收容所也有不少名犬，若對名犬有興趣也可...
沙加緬度老城區Front Street動物收容所也有不少名犬，若對名犬有興趣也可以前往領養。（翻攝自臉書）

Front Street動物收容所發言人辛德曼（Ryan Hinderman）說，這就是收容所目前面臨的困境，而收容所的夢想是讓更多的動物能夠找到新家庭，尤其是在這個假期期間。

辛德曼說，許多人會在聖誕佳節期間季節擴大家庭，迎接一隻寵物回家，他們希望透過這項活動，不僅可以幫助動物，也幫助社區成員將新寵物帶入他們的生活。

Front Street動物收容所主要收容貓和狗，所有動物在領養前皆已進行結紮、接種疫苗並植入晶片，這些服務在私人診所的費用約1000美元。根據收容所的資料，這些服務在該收容所則是免費的。

辛德曼表示，這段時間除了讓收容所的動物有家可歸，收容所也常常面迎來動物數量上升的困境，但員工不確定為何需要收容的動物數量一直提升的具體原因。他說，鼓勵沙加緬度的家庭在這個假期為自己迎接一位毛茸茸的新朋友，每當有人領養一隻動物時，真的就是在拯救一條生命

齊默曼說，收容所目前迫切需要動物愛好者的幫助，這些動物將為領養者的生活帶來無比的快樂，歡迎民眾有興趣的直接到收容所參觀、領養喜歡的動物。 Front Street動物收容所開放時間為每天中午12時至下午5時，無需預約，隨到隨看，可直接領養，地址：2127 Front St, Sacramento, CA 95818，電洽：916-808-7387。

寵物 晶片 疫苗

上一則

川普關稅戰 矽谷科技業提前備貨 童子賢：全球尋新秩序

下一則

歡慶聖誕節 金山3大裝飾地點必訪 看80呎巨型聖誕樹

延伸閱讀

風雨將襲北加持續至聖誕節 開車過節應提早出門

風雨將襲北加持續至聖誕節 開車過節應提早出門
風雨又將襲北加至聖誕節 開車過節民眾務必提早出門

風雨又將襲北加至聖誕節 開車過節民眾務必提早出門
沙加緬度縣警察局警車 在波蘭一帶執法？

沙加緬度縣警察局警車 在波蘭一帶執法？
新州亞馬遜倉庫3員工疑因熱致死 勞團提告

新州亞馬遜倉庫3員工疑因熱致死 勞團提告
加州國際馬拉松 8日沙加緬度登場

加州國際馬拉松 8日沙加緬度登場

熱門新聞

購買金條、金幣等實體黃金，是最傳統的投資方式之一。(路透)

投資黃金 別光買金條放家裡 創造財富要先選對方法

2024-12-14 01:18
麻鴨產出的鴨蛋也特別美味，蒸熟的鴨蛋一打開立刻就流油，讓人忍不住想大快朵頤。（受訪者提供）

台商進口高郵鴨蛋席捲北加好市多 華人瘋搶

2024-12-14 21:19
聖荷西是全美百萬元住宅比例最高的城市，70%以上的自住房價值在100萬元或以上，舊金山（圖）居第二，近57%的房屋達到100萬元大關。示意圖。（取材自Pexels）

加州百萬住宅成標配 這地區超過7成…全美第一

2024-12-17 15:30

加州宣布進入禽流感緊急狀態

2024-12-18 18:14
假日期間避免包裹被盜小貼士。(電視新聞截圖)

假日包裹竊賊猖獗 這樣做可避免被盜

2024-12-20 14:57
密爾比達一處公寓發現四名家庭成員死亡。（Facebook圖片）

密爾比達公寓發現四名家庭成員死亡

2024-12-19 22:54

超人氣

更多 >
浙女網購6克黃金變2000克「以為詐騙」 網：金子也敢快遞

浙女網購6克黃金變2000克「以為詐騙」 網：金子也敢快遞
步步落子無悔…趙麗穎夜讀月曆暖聯 網讚被治癒了

步步落子無悔…趙麗穎夜讀月曆暖聯 網讚被治癒了
馬斯克嘲傻子仍在打造F-35 空軍部長：他需多了解一些

馬斯克嘲傻子仍在打造F-35 空軍部長：他需多了解一些
2024「8大最失敗科技」政確AI畫出黑人女教宗 台灣BB Call入列

2024「8大最失敗科技」政確AI畫出黑人女教宗 台灣BB Call入列
李英愛控毀謗敗訴 傳捐款和第一夫人金建希關係密切

李英愛控毀謗敗訴 傳捐款和第一夫人金建希關係密切