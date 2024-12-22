沙加緬度動物收容所推「回家過節」 領養服務到12月31日

為了讓動物們有更多被領養的機會，沙加緬度老城區的Front Street動物收容所的愛心不打烊，歡迎民眾領養。（翻攝自臉書）

為了讓動物們有更多被領養的機會，沙加緬度老城區的Front Street動物收容所的愛心不打烊，正推出「回家過節」活動，提供免費動物領養服務直到12月31日。動物收容所位於2127 Front St，由沙加緬度市府營運，這項活動目標是減少收容所過度擁擠的情況。

根據沙加緬度蜂報報導，目前收容所的動物數量已超過設施容量的兩倍，收容所經理齊默曼（Phillip Zimmerman）形容收容所是「極度滿員」的狀況，舉例來說，收容所依照每隻狗一個犬舍的標準營運，目前共有99個犬舍，但收容所的狗數量卻介於150到200隻之間。

沙加緬度老城區Front Street動物收容所也有不少名犬，若對名犬有興趣也可以前往領養。（翻攝自臉書）

Front Street動物收容所發言人辛德曼（Ryan Hinderman）說，這就是收容所目前面臨的困境，而收容所的夢想是讓更多的動物能夠找到新家庭，尤其是在這個假期期間。

辛德曼說，許多人會在聖誕佳節期間季節擴大家庭，迎接一隻寵物 回家，他們希望透過這項活動，不僅可以幫助動物，也幫助社區成員將新寵物帶入他們的生活。

Front Street動物收容所主要收容貓和狗，所有動物在領養前皆已進行結紮、接種疫苗 並植入晶片 ，這些服務在私人診所的費用約1000美元。根據收容所的資料，這些服務在該收容所則是免費的。

辛德曼表示，這段時間除了讓收容所的動物有家可歸，收容所也常常面迎來動物數量上升的困境，但員工不確定為何需要收容的動物數量一直提升的具體原因。他說，鼓勵沙加緬度的家庭在這個假期為自己迎接一位毛茸茸的新朋友，每當有人領養一隻動物時，真的就是在拯救一條生命

齊默曼說，收容所目前迫切需要動物愛好者的幫助，這些動物將為領養者的生活帶來無比的快樂，歡迎民眾有興趣的直接到收容所參觀、領養喜歡的動物。 Front Street動物收容所開放時間為每天中午12時至下午5時，無需預約，隨到隨看，可直接領養，地址：2127 Front St, Sacramento, CA 95818，電洽：916-808-7387。