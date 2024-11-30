天還未亮 Outlet凌晨5點排隊上百人

陳太太購物到早上八時多才離開，Outlet室內場地仍非常舒適，人潮並未擁擠。（受訪者提供）

感恩節 後的11月29日黑色星期五凌晨，南灣Great mall outlet湧進人潮。凌晨五時天還未亮，上百消費者已排隊等候搶買特價品。專攻大型賣場黑五 活動的台裔消費者Jennifer，則發現排隊搶購的3C商品竟然比Amazon上還貴20元，讓她氣得跑去退貨。

居住在Great mall不遠的台裔灣區 居民陳太太，去年曾在中午左右到德州的暢貨中心搶黑五，結果因人潮太多無法好好購物，沒辦法逛街，因而鎩羽而歸。今年賣場在家附近，之前沒有參加過灣區的黑五特價活動，想著不如去湊個熱鬧。

在凌晨5時55分陳太太抵達賣場，本想已非常早到，但仍有更多消費者估計有兩三百人在門口等候，著實讓她嚇一跳。賣場感恩節黑五特地從早上6時準時開始營業，開門後消費者直衝各門市大肆搶購。逛街逛到八點多的陳太太，預估到下午時段人潮將更多，對於預期來賣場搶黑五的消費者，需要一點心理上的準備。

陳太太提前在本周一先到暢貨中心採購與研究特價內容，她分享POLO 、Nike、 UA與 CK這些知名品牌都有打折，折扣下殺五折，與黑五當天的折扣相去不遠。由於感恩節特價活動提前開跑，許多衣服尺寸在黑五當天已不齊全，尤其折扣下殺五折的POLO，櫃上的衣服都亂成一團。

對於未來是否還將凌晨排隊搶黑五，陳太太表示：「以後我覺得要當周周一去就好。折扣方面沒有覺得黑五當天特別好，至少周一去POLO貨多，櫃上都擺放整齊」。

居住在南灣的台裔消費者Jennifer 表示，疫情之後許多商店都宣布周五才開門，加上網路商店折扣也很好，今年想要碰運氣看現場排隊是否可以有更好的優惠，實際抵達後卻有感賣場氣氛冷清，「以往賣場在黑五都會鬧哄哄的很熱鬧，幾乎都有打對折，雖然累，但很值得」。

今年Jennifer專攻Target、Best Buy等大型賣場，凌晨6時就到了Target等進門搶購，發現賣場沒有以往的人潮與車潮，店內也是很冷清。