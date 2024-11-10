嬰夭折後懷胎 家長拒絕稱呼「彩虹寶寶」

不少家長並不喜歡彩虹寶寶一詞。（NBC電視台畫面）

NBC 4電視台報導，歷經24小時疲憊的分娩後，門多薩（Teresa Mendoza）見到她的女兒，然一天之後寶寶就去世了。幾年後當她再次接受採訪時，她正懷第四胎。這種歷經失落後出生的孩子，通常被稱為「彩虹寶寶」（rainbow baby），然一些家長並不喜歡這個詞彙。

●什麼是彩虹寶寶？

彩虹寶寶是個術語，用來形容流產、死胎或新生兒死亡後，再次出生的孩子，就像暴風雨結束後遇見的彩虹。美國孕婦協會（American Pregnancy Association）認為，彩虹寶寶象徵「希望、療癒，在黑暗與動盪後出現的美好事物。」8月22日是專門的彩虹寶寶日。

然而，失去孩子後再度懷孕的過程並非全然如彩虹般光明，許多女性在這段過程中歷經複雜情緒，如同洗三溫暖般從恐懼到喜悅。

●對彩虹寶寶的誤解？

專門研究流產和不孕症，維拉諾瓦大學（Villanova Univ.）臨床心理學家馬金（Rayna D. Markin）告訴「今日父母」（TODAY Parents），「最大的誤解之一是，父母不再因風暴之後的健康懷孕感到悲傷，相反的，之後的懷孕會重新引發對失去寶寶的失落感，就像從戰場中退伍的軍人，看到每個角落都有危險一樣，歷經高度焦慮是很常見的。」

●為何有些父母拒絕彩虹寶寶這個詞？

門多薩說，風暴和彩虹可能不是描繪失去寶寶的最佳詞彙，「把她描述為風暴，似乎只強調死亡，而忽略曾經的存在。」她不希望將孩子的生命經歷看做單純的風暴後的彩虹。

科尼格（Meg Konig）在失去女兒霍普（Hope）後生下兒子艾維塔（Everett），但並不願稱他為彩虹寶寶。「失去霍普和擁有艾維塔是兩件事，霍普的存在不是一種必須克服的混亂事件，她不是風暴，她本身就是彩虹。」

失去後再懷孕的感覺如何？

當穆拉基（Lida Mullarkey）歷經兩次毀滅性流產後再次懷孕，她隱藏女兒超音波檢查影像。「我不想讓其他人看到，我怕如果在臉書 （Facebook）發布懷孕消息，我就會被施咒，太興奮也可能被施咒。」

失去後如何應對懷孕壓力？

專門研究女性生殖和產婦心理健康 的洛杉磯 心理學家札克（Jessica Zucker）建議有這種情況的準媽媽參加支持小組和咒語冥想。「在這段期間，一個特別能讓人穩定的咒語是『此時此刻我懷孕了，一切都很好』」。她說，準媽媽可提醒自己這次懷正孕順利進行，在恐懼中欣賞當下的力量非常重要。

如何幫助懷孕後歷經失落的朋友？

札克建議避免說一些客套話，如「至少妳又懷孕」、「一切都是有原因的」、「上帝有計劃」等。「相反的，可試著說『我在這支持你』或『失落後懷孕是怎樣的感覺？』」

她說，「忽視她的失落，也無法減輕當她再次懷孕的恐懼。承認在過去懷孕經歷可能讓她感到被認同，且證明妳是能與他共同承擔喜怒哀樂的朋友。」