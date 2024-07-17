舊金山街頭常見「芬太尼彎折」 吸食者：進入夢中卻自覺在走路

過量使用芬太尼會出現身體向前或向後彎折的姿勢，被稱作「芬太尼彎折」。(中央社)

「芬太尼彎折」是一種舊金山 街道上常見的景象，服藥者出現身體向前或向後彎折的姿勢，引發網友議論。長期服用芬太尼的成癮者表示，藥物會讓人進入睡夢狀態，但仍以為自己還在走路。

在社群媒體上搜尋「芬太尼彎折」（fent fold），會看見大量服用強效鴉片類止痛劑芬太尼（fentanyl）過後，服藥者身體呈現怪異彎折姿勢的照片或影像，有媒體以「喪屍」形容。

許多人好奇，為什麼吸食過後不是直接躺平，而是出現彎腰、半躺不躺的姿勢。一名戒毒多年的民眾曾在Reddit分享，服用芬太尼後感覺像是進入夢中，但是「大腦會讓我以為我還在走路」。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）訪問吸食芬太尼長達2年的民眾巴羅（Jeff Barlow），他也有同樣感受，「藥物會讓人進入睡夢狀態（sleep-dream state），但是你經常沒有知覺」。他說，那時的他，大腦和身體並不協調。

「就像在課堂上睡著一樣」，50歲的巴羅說，一個眨眼，20分鐘就過去了，「有點像是半清醒半昏迷狀態」。

2001年，巴羅在手術過後攝入醫生開的止痛藥，便開始對鴉片類藥物成癮，曾14次服用芬太尼過量，被夥伴以緩解藥物「納洛酮」（naloxone）挽回性命。

加州大學 舊金山分校（UCSF）成癮醫學教授齊卡羅內（Daniel Ciccarone）稱服用芬太尼出現的現象叫「點頭」（nod），是使用鴉片類藥物常見的副作用。

他說，這和上完一節無聊的課、之後便昏睡的感覺差不多。那些服藥的人「還沒有到完全失去意識的地步」，介於昏倒和意識殘餘之間的平衡點。

只是使用芬太尼過量產生的「點頭」，似乎比其他鴉片類藥物更明顯。芬太尼藥效是海洛因的50倍，容易誘發出這種「低度意識」狀態，並使人「歡愉」。

齊卡羅內解釋，藥效越強，「點頭」現象越明顯，服用芬太尼過量後，「（大腦）對意識、呼吸、肌肉的控制力都在下降」。

至於服藥之後多久會出現「芬太尼彎折」，43歲的史密斯（Frederick Smith）告訴舊金山紀事報，每次吸食後，大約經過2到3分鐘，就會進入這樣的狀態。

史密斯說，這個彎折姿勢會讓膝蓋和腳的功能變糟，而且產生劇痛。他是因為感到疼痛難耐才意識到自己處於「芬太尼彎折」的狀態。

為抑止疼痛感，史密斯又吸食更多芬太尼來幫助緩解膝蓋和腳的不適，情況因此越變越糟。

另一名服藥者維特（Alan Vetter）一樣陷入疼痛和止痛的惡性循環。他使用芬太尼一年半，多次出現「芬太尼彎折」，但是他必須靠芬太尼緩解他的背痛、以及疝氣引發的疼痛。

維特說，使用芬太尼的人最終會失去對身體的控制，並且「被困在裡面」。

加州大學舊金山分校整形外科醫師狄奧洛吉斯（Alexos Theologis）指出，長期處於「芬太尼彎折」狀態會對脊椎、頸部、背部肌肉造成嚴重傷害。

狄奧洛吉斯形容，這種殘疾姿勢的治療與癌症 治療產生的疼痛差別不大。「芬太尼彎折」屬於「嚴重脊椎畸形」範疇，可能導致功能障礙和精神折磨。

他不確定這種狀況是否可100%回復，但大眾有必要充分了解。