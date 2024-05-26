紐森承諾供遊民1200個迷你屋 政策疑跳票

州長紐森曾對全民承諾提供1200個微型房屋，結果時間過了一年多承諾仍未實現。（資料照片）

根據ABC10報導，2023年3月州長紐森 （Gavin Newsom）站在沙加緬度的加州 博覽會活動中心前，對全民承諾將替全加州無家可歸者提供1200個微型房屋，地點選在首府沙加緬度、聖荷西 、洛杉磯以及聖地牙哥，結果時間過了一年多，這個承諾至今仍未實現，被外界質疑，是否為政策跳票。

當初推動此政策，是因為紐森表示，希望透過這些微型房屋，可迅速將遊民們從營地轉移到更穩定的生活環境，改善無家可歸的危機，當下州政府就購買了150間微型房屋。紐森並宣布，沙加緬度350間、聖荷西200間、洛杉磯500間以及聖地牙哥150間，總共是1200間微型房屋，並於2023年10月與六家提供微型房屋的公司簽約。

來自猶他州的Irontown Modular是六家已與州政府簽約的微型房屋公司之一。Irontown Modular總經理瓦爾加德森（Kam Valgardson）表示，他們當初簽約成為提供微型房屋的供應商，他們對於承諾如此久，至今仍未收到訂單而感到「非常震驚」。

他表示，他認為很奇怪，因為資金已經撥出去了，他們也準備要進行這個計畫，但過程中出了問題，至今仍沒有收到任何訂單，而影響最嚴重的是這些無家可歸的人，至今仍沒有得到服務，且依然無家可歸。

根據ABC10調查，主要原因是從州政府提供資金給地方政府並要找到安置的地點，層層環節中出了多個延誤問題，才導致政策無法實現，州政府認為是地方政府的錯，但即便地方政府很快就批准計畫並選好位置，也沒辦法立刻實現政策。

報導指出，主要原因是州政府後來又決定向這些城市提供現金補助，讓地方政府自己訂購微型房屋，但以聖荷西來說，卻陷入了比原本預期更多的困境，例如州政府向聖荷西市府提供了1330萬元，但聖荷西最後估算出，能容納200人的微型房屋社區，總造價需要2270萬元。

即便聖荷西市府願意付差價，但因為合約以及各種補助問題，兩方討論至今仍未有結果。諸如此類的州政府與地方政府意見不同等問題，不勝枚舉。