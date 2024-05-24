我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台星賀軍翔住家遭搜索 疑與酒店緋聞有關 經紀人曝現況

美以「魯莽」定調北京軍演 兩岸拉警報

加州公務員退休金系統 反對艾克森美孚興訟

編譯組╱綜合報導
加州公務員退休系統（CalPERS）宣示股東民主與權利，將在29日美國石油巨頭艾克森美孚的股東大會上，投票反對董事會及其高層的興訟行為。（路透）
加州公務員退休系統（CalPERS）宣示股東民主與權利，將在29日美國石油巨頭艾克森美孚的股東大會上，投票反對董事會及其高層的興訟行為。（路透）

加州公務員退休金系統（CalPERS）執行長佛若斯特（Marcie Frost）和董事會主席泰勒（Theresa Taylor）最近對會員發出聯名公開信，表示將在29日美國石油巨頭艾克森美孚（ExxonMobil）的股東大會上，投票反對該公司董事會及其高層的興訟行為，以宣示股東民主與權利。

艾克森美孚最近針對兩個股東團體在德州提起訴訟，因為他們要求艾克森美孚採取更多行動應對氣候變化的提案，影響公司長期獲利能力。艾克森美孚認為，這些提案對公司管理構成不合理的壓力，並決定通過法律手段反擊這些股東團體，要求撤案、賠償法律訴訟費用等 。

加州公務員退休系統最近槓上美國石油巨頭艾克森美孚，執行長佛若斯特(見圖)與董事會...
加州公務員退休系統最近槓上美國石油巨頭艾克森美孚，執行長佛若斯特(見圖)與董事會主席發出聯名信，說明反對艾克森美孚董事會的反股東訴訟案。（路透）
加州公務員退休系統（CalPERS）最近槓上美國石油巨頭艾克森美孚（Exxonm...
加州公務員退休系統（CalPERS）最近槓上美國石油巨頭艾克森美孚（Exxonmobil）。（路透）

儘管股東團體撤回提案，埃克森美孚仍決定繼續訴訟，也引發包括CalPERS在內多方撻伐。機構投資者擔心，一旦法院裁定確立，會建立先例，讓公司在未來面對類似的股東提案時有更多的法律依據來阻止，這是一種打壓股東民主和權利的行為，可能削弱股東在公司治理中的發言權和影響力，阻止他們就包括氣候變化、員工安全和高管薪酬在內等任何可能的重要問題發表意見。這不僅影響艾克森美孚的股東，也會對所有上市公司的股東權利構成威脅。

因此，CalPERS反對艾克森美孚的此一訴訟行動，並決定在即將到來的股東大會投票反對艾克森美孚的董事會成員和首席執行長伍茲（Darren Woods）。CalPERS表示，這一訴訟不是針對氣候變化提案，而是試圖通過法律手段壓制股東權利，這將對所有投資者產生深遠的負面影響。

還有其他組織和股東也表示反對，包括紐約市退休金（New York City Retirement Systems）、州和市政僱員退休金（State and Municipal Employee Retirement Systems）、機構股東服務（Institutional Shareholder Services, ISS）、投資者網絡（Investor Networks）等。

CalPERS聯名信指出，近40年來，CalPERS運用其在主要公司的投資，追究董事和高層主管的責任，並相信這是確保200多萬會員獲得長期、可持續投資回報的關鍵。他們透過尖銳的提問或投票，以了解所投資公司的營運。然而，這項權利正受到一項訴訟威脅，這項訴訟旨在懲罰兩個敢於向權力說真話的小團體。如果成功，可能會削弱每個投資者在改善公司業績方面的角色和權利。

因此，他們決定，5月29日，CalPERS將投票反對艾克森美孚董事會的12名成員及其首席執行官伍茲；並敦促其他股東也這樣做，以傳達信息：「我們的聲音不會被壓制。」

登在官網的聯名信指出；「我們不是輕率地採取這一步，但我們必須行動。」他們曾敦促艾克森美孚撤回目前審理中的反股東訴訟。

ＣPERS指出，希望在年度股東會上阻止股東提案的公司可向美國證券交易委員會（SEC）尋求許可，今年SEC官員已批准了三分之二的此類請求。但艾克森美孚堅持認為監管程序不夠好，反而在法院中尋求一個廣泛且危險的先例。

CalPERS指出，現有的規則對股東和美國企業都有效，但艾克森美孚尋求的是激進的改變。

如果艾克森美孚勝訴，那些問題可能成為禁區？「訴訟的後果可能是毀滅性的」。CalPers強調，股東權利是公司治理方法的基石，也是投資原則的基本組成之一。

聯名信指出，幾乎所有的股東決議都是不具約束力的，這意味艾克森美孚的真正議程似乎是恫嚇（intimidation），以犧牲擁有公司和提供資本的投資者為代價來賦予公司領導者權力。「我們不能讓這種情況發生」。

投資 退休金 投票

上一則

法廊快報╱加州議員提案：未來新車須加裝超速警鳴器

下一則

紐森重返辦公室政策惹議 面臨審計長審查

延伸閱讀

新變種病毒FLiRT 導致加州新冠病例增加

新變種病毒FLiRT 導致加州新冠病例增加
速食業最低時薪雖漲 仍租不起兩臥公寓

速食業最低時薪雖漲 仍租不起兩臥公寓
加州房屋保費前五名 洛城占三區

加州房屋保費前五名 洛城占三區
眾議員特別選舉 方文思勝出

眾議員特別選舉 方文思勝出
台彰化平和國小曲棍球隊 再戰加州盃拚4連霸

台彰化平和國小曲棍球隊 再戰加州盃拚4連霸

熱門新聞

年初矽谷發生華裔谷歌工程師命案，凶宅18日掛牌上市。（記者孫愛薇／攝影）

谷歌陳立人殺妻凶宅上市 開價212萬 經紀寫了1句話

2024-05-19 16:59
因為山火風險、成本等原因，加州產物保險漲價危機還在持續，不少華人叫苦不堪。（記者劉先進╱攝影）

房屋保險飆漲一倍 華人這樣省下數百元

2024-05-16 12:06
金金餐廳要結束營業也引發台灣僑界趕緊去餐廳追憶，駐舊金山台北經濟文化辦事處長(左6)17日攜帶眾多僑領前往捧場。（金金餐廳提供）

矽谷知名老店金金餐廳關門 曾是查克柏格最愛的店

2024-05-17 21:01
季節限定款紫薯鬆餅粉再度上架，更多的周邊商品，顯見紫薯風潮還未降溫。（記者孫愛薇／攝影）

Trader Joe's爆款 紫薯鬆餅粉再掀風潮

2024-05-16 02:00
比爾蓋茲出現在復刻版查克柏格哈佛大學寢室的場景中。（記者徐蓓蓓╱翻攝）

查克柏格妻複製當年創業小屋 為丈夫40歲慶生 比爾蓋茲現身

2024-05-18 02:19
矽谷晶片製造商輝達（Nvidia ）以3億2600萬元的價格購買了其在聖他克拉拉的長期總部大樓。（電視新聞截圖）

輝達砸3.2億 買下聖市總部大樓

2024-05-16 12:19

超人氣

更多 >
外食貴4倍 民眾在家做飯讓這家超市賺錢

外食貴4倍 民眾在家做飯讓這家超市賺錢
50歲後 你可能需要的3種補品

50歲後 你可能需要的3種補品
3個原因 剩飯加熱要小心

3個原因 剩飯加熱要小心
登機前行李箱超標要加收76美元 男急中生智省了荷包

登機前行李箱超標要加收76美元 男急中生智省了荷包
72歲武打巨星行動不便 獨自坐輪椅出行買飯盒

72歲武打巨星行動不便 獨自坐輪椅出行買飯盒