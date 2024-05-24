加州公務員退休金系統 反對艾克森美孚興訟

加州公務員退休系統（CalPERS）宣示股東民主與權利，將在29日美國石油巨頭艾克森美孚的股東大會上，投票反對董事會及其高層的興訟行為。（路透）

加州公務員退休金 系統（CalPERS）執行長佛若斯特（Marcie Frost）和董事會主席泰勒（Theresa Taylor）最近對會員發出聯名公開信，表示將在29日美國石油巨頭艾克森美孚（ExxonMobil）的股東大會上，投票 反對該公司董事會及其高層的興訟行為，以宣示股東民主與權利。

艾克森美孚最近針對兩個股東團體在德州提起訴訟，因為他們要求艾克森美孚採取更多行動應對氣候變化的提案，影響公司長期獲利能力。艾克森美孚認為，這些提案對公司管理構成不合理的壓力，並決定通過法律手段反擊這些股東團體，要求撤案、賠償法律訴訟費用等 。

加州公務員退休系統最近槓上美國石油巨頭艾克森美孚，執行長佛若斯特(見圖)與董事會主席發出聯名信，說明反對艾克森美孚董事會的反股東訴訟案。（路透） 加州公務員退休系統（CalPERS）最近槓上美國石油巨頭艾克森美孚（Exxonmobil）。（路透）

儘管股東團體撤回提案，埃克森美孚仍決定繼續訴訟，也引發包括CalPERS在內多方撻伐。機構投資 者擔心，一旦法院裁定確立，會建立先例，讓公司在未來面對類似的股東提案時有更多的法律依據來阻止，這是一種打壓股東民主和權利的行為，可能削弱股東在公司治理中的發言權和影響力，阻止他們就包括氣候變化、員工安全和高管薪酬在內等任何可能的重要問題發表意見。這不僅影響艾克森美孚的股東，也會對所有上市公司的股東權利構成威脅。

因此，CalPERS反對艾克森美孚的此一訴訟行動，並決定在即將到來的股東大會投票反對艾克森美孚的董事會成員和首席執行長伍茲（Darren Woods）。CalPERS表示，這一訴訟不是針對氣候變化提案，而是試圖通過法律手段壓制股東權利，這將對所有投資者產生深遠的負面影響。

還有其他組織和股東也表示反對，包括紐約市退休金（New York City Retirement Systems）、州和市政僱員退休金（State and Municipal Employee Retirement Systems）、機構股東服務（Institutional Shareholder Services, ISS）、投資者網絡（Investor Networks）等。

CalPERS聯名信指出，近40年來，CalPERS運用其在主要公司的投資，追究董事和高層主管的責任，並相信這是確保200多萬會員獲得長期、可持續投資回報的關鍵。他們透過尖銳的提問或投票，以了解所投資公司的營運。然而，這項權利正受到一項訴訟威脅，這項訴訟旨在懲罰兩個敢於向權力說真話的小團體。如果成功，可能會削弱每個投資者在改善公司業績方面的角色和權利。

因此，他們決定，5月29日，CalPERS將投票反對艾克森美孚董事會的12名成員及其首席執行官伍茲；並敦促其他股東也這樣做，以傳達信息：「我們的聲音不會被壓制。」

登在官網的聯名信指出；「我們不是輕率地採取這一步，但我們必須行動。」他們曾敦促艾克森美孚撤回目前審理中的反股東訴訟。

ＣPERS指出，希望在年度股東會上阻止股東提案的公司可向美國證券交易委員會（SEC）尋求許可，今年SEC官員已批准了三分之二的此類請求。但艾克森美孚堅持認為監管程序不夠好，反而在法院中尋求一個廣泛且危險的先例。

CalPERS指出，現有的規則對股東和美國企業都有效，但艾克森美孚尋求的是激進的改變。

如果艾克森美孚勝訴，那些問題可能成為禁區？「訴訟的後果可能是毀滅性的」。CalPers強調，股東權利是公司治理方法的基石，也是投資原則的基本組成之一。

聯名信指出，幾乎所有的股東決議都是不具約束力的，這意味艾克森美孚的真正議程似乎是恫嚇（intimidation），以犧牲擁有公司和提供資本的投資者為代價來賦予公司領導者權力。「我們不能讓這種情況發生」。