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金山華裔母女 5/17同演舞台劇「花和霧」

記者楊逸辰╱舊金山報導
舊金山美籍華裔表演藝術家梅麗莎·黃將與母親一起參加名為「花和霧」的劇場演出。（取材自Melissa Lewis Wong官網）
舊金山美籍華裔表演藝術家梅麗莎·黃將與母親一起參加名為「花和霧」的劇場演出。（取材自Melissa Lewis Wong官網）

舊金山美籍華裔表演藝術家梅麗莎·黃 (Melissa Lewis Wong)5月17日至26日將與母親一起參加名為「花和霧」的舞台劇演出。「花和霧」描繪了藝術家和她的母親晨玉 (音譯，Joy ChenYu Lewis) 的肖像，在文化、身分和藝術學科之間架起橋樑。

「花和霧」經過多年的製作，探討了父母與孩子之間的關係，以及其不可避免的破裂和重新連結。黃和她的母親都是藝術家，她們建立了一種既特殊又典型的聯繫。二人都透過電影、現代舞、變裝和中國古典歌曲遵循自己獨特的藝術血統，在這些藝術中間找到一個彼此相遇的地方。

梅麗莎·黃畢業於舊金山大學。因表演藝術和社會正義活動而獲得Kathileen A. Gallagher獎。在過去的15年裡，黃作為灣區眾多舞蹈、戲劇和實驗表演團體的重要合作者，而贏得了聲譽。 「花與霧」是她的第一部大型自製表演作品。

「花和霧的想法源於對與母親更深入聯繫的渴望，」黃說，「我想更了解她，我想透過她來紀念我的祖先，從我記事起，她一直是我們混血家庭中，中國文化和語言的文化承載者。」

晨玉是出生於1949年的歌手和表演者，她在中國北方長大，文化大革命期間逃往內蒙古五年，然後於1980年移民到紐約市，在紐約城市學院和哥倫比亞大學學習英語和音樂。並且30多年來一直為當地華人社區擔任醫療口譯員和法律翻譯。她的回憶錄《蒙古的日子》將於2025年出版。

「花和霧」5月17日星期五開放預演，並在隨後的兩個周末18、19日和25、26日下午3時演出，包括普通話和英語表演。劇院內表演的門票起價為33元，門票可在melissalewis.art/flowers-and-fog購買。

舊金山 紐約市 灣區

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