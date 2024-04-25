臥底釣魚執法 加州逮24性剝削嫌犯

州檢察長邦塔表示，在為期三天針對兒童性侵犯者的多機構行動中，逮捕24名嫌疑人。（截圖自公開的逮捕視頻）

加州 檢察長邦塔 (Rob Bonta) 24日表示，在為期三天針對兒童性侵犯者的多機構行動中，逮捕24名嫌疑人。臥底探員和偵探利用常用的各種社交媒體平台和網站上假扮未成年人，針對試圖對兒童進行性剝削的成年人和性販運受害者為目標，釣魚 執法，進行逮捕。

人口販運和性掠奪者抓捕小組（HT╱SPAT）與國土安全調查部（Homeland Security Investigations）在3月27日到29日合作，與21個執法機構和共計90名警官共同開展此次行動，名為春季大清洗（Operation Spring Cleaning）。

在最初的行動中，以試圖對兒童進行性剝削的成年人和性販運受害者為目標，利用臥底探員和偵探，在掠奪者常用的各種社交媒體平台和網站上假扮未成年人，以進行執法和逮捕。執法人員協同作業，破開嫌犯住所大門，以雷霆之勢抓捕。共逮捕24個嫌疑人，拖走11輛車，執行8項住宅搜查令。

嫌疑人面臨的重罪指控包括：意圖與未成年人發生性接觸、企圖對14歲以下兒童實施猥褻行為，企圖製作兒童色情製品。除州司法廳外，參與此案的執法機構還有沙加緬度縣治安官辦公室、蘭喬科爾多瓦警察局、沙加緬度縣地檢長辦公室等機構。

邦塔說，執法機構打擊性剝削和人口販運的決心始終堅定不移，因為哪怕只有一個人受到剝削也是不可接受的。加州對兒童性剝削和人口販運零容忍。為了打擊這種現代形式的奴役，他在司法廳內部成立人口販運和性犯罪者逮捕小組團隊。小組提供有針對性的援助，並實施積極的措施，以遏止本州發生的這些可怕罪行。通過共同努力，加州可以為所有弱勢群體創造一個更加安全的未來，他們理應得到保護、自由和正義。