加州空汙30年後恐加劇 中央谷最嚴峻

研究報告指出加州是空汙重災區。(取自灣區空氣品質管理局官方臉書)

1970年國會通過的「潔淨空氣法案」(Clean Air Act)，讓美國的空氣品質有相當的改善。但一份剛出版的報告指出，人類創造出來的氣候變遷 (climate change)使得好趨勢出現反轉，而加州 更是美國空氣汙染 的重災區。從電腦模型展望30年後，災情比現在更慘重。

潔淨空氣法實施初期，並沒有空汙的資料登錄，聯邦環保署EPA從2000年開始記錄數字後，前20年可以看到空氣品質的改善，但是最近幾年卻可以看出空氣汙染又在加劇。在空氣中的汙染粒子，對人傷害最重的被稱為PM 2.5，也就是直徑在2.5微米(micron)以下的極細微粒子，1微米是一公尺的百萬分之一。這種微粒子可以深入肺部，還可以滲透進血流中。

這種翻轉的現象在美國西部最明顯，主因之一是野火頻仍，規模也越來越大，這是因為地球暖化出現的狀況。聖地牙哥加大UCSD的研究員班馬尼亞(Tarik Benmarhnia)指出，PM 2.5會造成身體所有器官的損害，證據顯示長期曝露在PM 2.5之下，會造成奧茲海默氏症(Alzheimer’s disease)、失憶症(dementia)、多種不同的癌症以及心血管疾病(cardiovascular disease)等。

第一街基金會(First Street Foundation)發表的一份研究報告，利用電腦模擬目前以及未來30年空氣中PM 2.5和臭氧(ozone)的含量，這兩種物質是EPA認定的重要空汙成份。用電腦數據所做出的空汙地圖上，加州的許多縣是全美國汙染最嚴重的地區，未來每年中空氣對健康有害的日數還會增加。

班馬尼亞認為這份報告把臭氧加入研究目標，是一個很重大的進展，科學家對臭氧究竟危害多大還不清楚。另外，他強調不是所有的PM 2.5都是一樣的，從野火中產生的PM 2.5毒性更強。

中央谷(Central Valley)更是加州空汙最嚴峻的地區，這個東邊被高山屏障，西邊被丘陵與海隔離的250哩長、30哩寬盆地，汙染物質不容易被氣流吹出去，電腦模型指出，到2050年的時候，一年中這裡會有90天左右空氣品質惡劣，也就是每年的四分之一。另外，氣溫高升、地下水枯竭也會是氣候變遷的副產品。