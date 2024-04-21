緊急應變中心 推動女性傳播災變知識

女性是在災難應對準備方面做得最好的群體。( Ketut Subiyanto／Pexels)

「加州 緊急服務辦公室（CalOES）」日前表示，女性是在災難應對準備方面做得最好的群體。CalOES因此首次啟動Listas項目，透過介紹從極端酷熱到冬季風暴再到野火方面的緊急應對知識來幫助女性。

CalOES危機溝通和公共事務主任助理裴拉友（Diana Crofts-Pelayo）表示，Listas項目在三月「婦女歷史月」期間啟動。研究表明，有兩個群體的女性將從災難應對訊息資源中受益最多：「一家之主和信息傳遞者。」

裴拉友說，這些作為一家之主的女性除照顧孩子和長者外，還承擔生活重擔；而作為信息傳遞者的女性，是幫助支持家庭的第一、第二代移民女性，「拉丁、亞太和非裔 成年女性是最願意了解我們訊息，傳遞訊息並在緊急狀況下應用的族群。」

CalOES透過逾73家社區組織，傳遞視訊和可行動安全方面的建議及地方預警系統註冊訊息。這些組織和一個更龐大的全國性夥伴組織合作，三月起已致電逾40萬通給加州女性，建議她們註冊預警系統和分享災難應對訊息。

加州居民可登錄listoscalifornia.org/alerts網站註冊通過電話，簡訊和電郵方式接收多語種警訊。

裴拉友說，女性是推動家庭成員行動的人，她們是最有可能照顧長者，或透過學校和地方組織參與社區事務的人。她說，希望女性能掌握相關知識再傳遞給自己的伴侶、家人、朋友和孩子，一個家庭對此討論愈多，就愈清楚該如何應對。

加州第10選區州眾議員 阮斯黛（Stephanie Nguyen）說，災難來臨時，每個人都會受到影響，如果來自不同文化背景的女性在社區討論如何準備應急包、電池充電、貯蓄洗漱和飲用水，社區其他女性就會跟著做。

沙加緬度二年級教師沃姆斯里（Shayla Happi Amenra-Warmsley）也是兩個孩子的母親。她說，危急時人很容易不知所措和無助，特別是兒童，做好計畫然後不斷練習很重要。所以她在家和學校都教孩子避難計畫，讓他們記住緊急電話，計畫逃生路線並準備零食包。沃姆斯里說，作為老師，她不僅傳授知識，還教學生生存技能。