加州1號公路不斷坍方 專家提解方 公民團體籲停建新旅館

加州1號公路危機加劇，專家提出避免不斷坍方的建議。（電視新聞截圖）

沿著太平洋海岸蜿蜒的加州 1號公路深受人們喜愛，但近來的風暴導致這條公路不斷坍方。最近一次坍方於復活節周末發生在旅遊勝地大索爾（Big Sur）附近，導致部分公路嚴重塌陷，迫使當局無限期關閉道路。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）表示，對於熟悉1號公路歷史的人來說，驚心動魄的坍方畫面並非史無前例，但與大自然爭鬥的代價近年來變得愈來愈高。一些專家因此提出一些想法，例如，在山脈中鑽建隧道或興建精心設計的地基來支撐路基。不過，目前還不清楚州政府領導人要如何為這類計畫籌措資金或凝聚政治意願，也不清楚官員們是否能繼續進行修復工作。

大都會 交通委員會（Metropolitan Transportation Commission）是負責灣區交通網路規畫和財務的政府機構，其前立法主任蘭其勒（Randy Rentschler）說：「我們會堅持下去，直到我們無能為力為止。」

隨著海平面上升和氣候變遷 加劇了冬季風暴，1號公路下方的懸崖和岩石侵蝕問題愈來愈嚴重。蘭其勒表示，這條公路的地理形勢一直存在著很高的挑戰性，隨著氣候的變化，問題只會變得更嚴峻。

加州交通廳（Caltrans）發言人克拉克（Christopher Clark）說：「我們必須重建公路，但同時也了解，道路被沖毀的情況在未來將變得愈來愈常見，我們必須為此做好準備。」

蘭其勒表示，當簡單的修補不再起作用時，工程師將不得不進行更實質的修復，以便在地層滑落時有壁壘可以保護。

大索爾一個公民團體擔心，當地沿海地區過度發展的旅遊業可能也增加了1號公路的負擔，因此呼籲當地立即停止興建新旅館。根據數據，大索爾地區每年的遊客人數比優勝美地國家公園的遊客人數還多。

公民團體認為，大索爾沿海地區的旅遊業過度發展，可能會對當地土地造成無可逆轉的影響。（取自Pexels）

在致蒙特瑞縣規畫委員會（Monterey County Planning Commission）的一封信中，非營利組織「維持野生大索爾」（Keep Big Sur Wild）呼籲官員停止批准興建新「服務遊客的住房」，否則，可能會對當地土地造成無可逆轉的影響，因為進入的人實在太多了。

蒙特瑞縣正處於一個大索爾海岸土地利用規畫的過程中，該縣住房和社區發展規畫師普萊斯（Taylor Price）表示，他們正在舉辦公眾意見發表會，希望在明年春季前制定新計畫的草案。

1986年，蒙特瑞縣批准大索爾地區可興建多達300個新遊客住宿單位。根據縣政府去年秋季公布的一份備忘錄，蒙特瑞縣已經興建了113個新遊客旅館和露營地，還有187個餘額可用。

然而，「維持野生大索爾」認為這一數字並不正確，因為沒有考慮到Airbnb和Vrbo等短租屋的存在。他們表示，當地興建的新遊客住宿單位已經過300個的限額，要求縣政府暫停批准核發建築許可。