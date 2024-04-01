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加州7月新制 12歲以上青少年可自行求助心理醫生

編譯胡立宗╱綜合報導

橙縣居民Fiona Lu在高中時罹患憂鬱症，每天起床就以淚洗面。但是當時的Medi-Cal並不允許青少年自行求醫，因此她開始推動修法。在她進入洛杉磯加大（UCLA）後，加州終於通過Assembly Bill 665號修正案，允許低收家庭12歲以上的青少年可以不經家長同意，而自行尋求心理醫生的協助。

不過，從2023年10月新法通過以來，就一直受到批評，其中有共和黨人也有民主黨支持者。共和黨籍眾議員加拉格（James Gallagher）就是投票反對的人之一，他說，如果他的小孩出現心理問題，他當然應該知道，修正案不讓家長知情是錯誤的。

灣區執業律師Erin Friday，雖然長期支持民主黨，但也反對新法，因為她的小孩在她不知情的狀況下，在學校改了性別，AB 665等於是變性意識形態的空白支票，因此她打算提告、阻止新法在2024年7月生效。

不過根據 KQED News的報導，其實已經有商業醫保的青少年，早就已經可以不經家長而去看診，受限的只有Medi-Cal。因為在2010年修法時，議員最後取消青少年可以自行就醫的條款，因為成本太高。反對的加拉格，議員的收入早就超過Medi-Cal上限，因此他的子女根本不受新制影響。

回到AB 665的推手與真正的起因上，Fiona Lu在九年級時就開始出現憂鬱症的跡象，她想向醫生求助。但是Medi-Cal一定要家長同意。她來自單親家庭，媽媽是中國移民，每天都要超時工作才能養活小孩與祖母，Fiona Lu不願意讓她多操這個心，還要陪她就診。加上華人社區對心理疾病有許多負面印象，更加深Fiona Lu想要自行就醫的意志。

獲得醫治後，Fiona Lu決心推動立法，要求Medi-Cal允許低收家庭的12歲以上青少年，在心理出現問題時可以自行就醫。另一個推手則是Esther Lau，同樣在高中時出現心理疾病。雖然父母同意求醫，但在佛利蒙卻找不到願意看Medi-Cal病人的醫生。身為家裡唯一一個母語是英文的人，她自己克服了公家機關的繁文縟節。

雖然兩人的出發點是情緒困擾，但在AB 665通過後，卻惹上更大麻煩，因為新制成為性別權力的角力場。不少反對者是因為不讓小孩接受性向諮詢，而反對新制的。一名接受Fox News訪問的媽媽甚至稱，新法只是讓「洗腦者」更容易將變性等觀念灌輸給小孩，而且完全不讓家長知情。

不過依照新制的真正規定，青少年雖然能不經家長同意就能以性向議題徵詢心理醫生，但在未獲得家長同意前不能接受照護治療、服藥或進行手術，也不能逃家自行接受進一步醫療措施。另外，取消家長同意，也會讓更多診所願意看Medi-Cal病人。因為在舊法下，未獲家長同意的青少年，看診醫生無法請領Medi-Cal給付。因此Esther Lau說，新制就是為了增加青少年求診的管道，因為政治圖謀而反對的人毫無道理。

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