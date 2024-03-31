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金山米慎高中加大錄取率勝過名校 秘訣在那裡?

編譯廖宜怡╱綜合報導
以低收入家庭學生為主的舊金山米慎高中，加大錄取率遠高於許多精英高中。（取自米慎高中臉書）
以低收入家庭學生為主的舊金山米慎高中，加大錄取率遠高於許多精英高中。（取自米慎高中臉書）

對於人們普遍認為，移民家庭子女、在暴力中長大的青少年、非裔和西語裔未成年人、無家可歸學生、生活貧困的孩子上大學的可能性遠低於富裕白人和亞裔家庭子女這些觀念，舊金山米慎高中的（Mission High School）學生並不在乎。

移民家庭學生上加大不靠運氣

相反地，近幾年來，米慎高中12年級應屆畢業生每年秋季都會積極向加大（UC）和美國各地包括哈佛大學等名校發出入學申請，接著，數百份錄取通知書隔年就會湧入他們的電子郵箱裡。

多年來，米慎高中在加大錄取率方面表現得十分出色，尤其是柏克萊加大，他們的柏克萊加大2023秋季班錄取率高達43%，遠高於舊金山學業成績最優異的洛威爾高中（Lowell High School）的14%。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）表示，過去對學生獲名校錄取並不抱希望的米慎高中教職員們，多年來投入大量時間與資源幫助學生完成四年學業和四年制大學的申請過程。他們不但致力確保學生擁有可進入四年制大學就讀的能力，同時也確保學生有信心處理上大學後要面對的經濟來源、住房和其他相關問題。

紀事報指出，米慎高中近三分之二的學生是西語裔，13%是非裔，6%是亞裔，8%是白人，約61%的學生（約1000名）來自低收入家庭，38%的學生母語不是英語。

米慎高中教職員多年來不斷努力協助學生。（取自米慎高中臉書）
米慎高中教職員多年來不斷努力協助學生。（取自米慎高中臉書）

有資源、肯努力 改變孩子命運

米慎高中教職員和學生們表示，他們靠的不是運氣。米慎高中的例子證明，只要有資源、毅力和決心讓學生相信自己，加上大量的努力，這些孩子的命運就會改變。

17歲赫南德茲（Josue Hernandez）的父母在墨西哥長大，從未上過高中或大學，父親只有初中畢業，母親只有小學畢業，然後就為了家計開始工作。赫南德茲說：「一直以來，我都是希望上大學的，但我知道這對我來說很困難，因為之前沒有人可以協助我，我也沒有任何資源。」這是他在進入米慎高中之前的想法。

如今，赫南德茲申請了20所大學，包括9所加大、4所州大（CSU）和7所私立大學，現在已獲得16所大學錄取，包括競爭激烈的柏克萊加大電腦學系的提早錄取。談到2月份收到這份令他意外的錄取通知時，他說：「對我而言，這是一個難忘的時刻。」

米慎高中校長佛雷羅（Valerie Forero）說：「多年來，我們一直在努力尋找可以確保學生有能力克服障礙的方法。」

讓赫南德茲這樣的學生進入大學的過程，早在他們一進入米慎高中就開始了。例如，米慎高中基金會（Mission High Foundation）會支付校內各種資源的費用，包括書籍、烹飪課用品、教師午餐、科學實驗室用品、校外教學等等。

除了免費的四所加大和州大申請，基金會還會為低收入學庭學生支付其他大學的申請費，以及住房押金和其他可能出現的必需項目，因為這些在學生獲得助學金之前必須先支付的項目，有可能成為學生上大學絆腳石。今年到目前為止，基金會已經向學校捐款超過6萬元。

基金會董事會主席暨共同創辦人費雪（Zac Fisher）協助指導學生完成大學申請，對於米慎高中最近幾周獲得的外界關注，他稱「令人難以置信」。

柏克萊加大 低收入 移民家庭

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