PG&E灣區電價年漲29.8% 漲幅是通膨12倍

近一年PG&E等公用事業公司電費上漲幅度是灣區整體通脹率的12倍多。（美聯社）

信使報（Mercury News）報導，灣區 二月份的通貨膨脹 略有緩和，為受到快速物價上漲打擊的消費者帶來了一線希望。但太平洋瓦電（PG&E）等公用事業公司提供的電力成本卻大幅攀升。

據勞工統計局（U.S. Bureau of Labor Statistics）12日報告，灣區上個月的消費價格與2023年2月相比上漲了2.4%。雖然這一年度漲幅相對溫和，但灣區目前的消費價格遠高於兩三年前。聯邦勞工局網站公布統計數據顯示，目前的價格比兩年前高出 7.8%，比三年前（2021 年 2 月）的價格高出令人瞠目的 13.4%。

在最近一年的時間裡，灣區的電力價格飆升了29.8%。這部分消費價格指數相當於該地區PG&E電力服務的價格。換句話說，PG&E 等公用事業公司在該地區的電費上漲幅度是灣區整體通膨率的12倍多。

然而，天然氣 成本卻大幅下降，二月份，PG&E等公司輸送到家庭的天然氣成本比一年前下降了12.9%。

在截至二月份的一年時間裡，該地區的無鉛汽油價格實際下降了2.7%，但仍大大高於幾年前的價格。

總部位於屋崙的 PG&E 公司已設定目標，將每年電費和天然氣費的增幅降至大約 2.5%。但該公司自己的估算以及通貨膨脹報告都表明，這個目標充其量只能說是遙不可及。

在截至二月份的一年時間裡，全美通膨率上升了 3.2%。3.2%的年增長率意味著通膨率比政府報告一月份3.1%的增長率更高。

投資公司First Trust Advisors經濟學家韋斯伯里（Brian Wesbury）周二在一份關於全國通膨率的評估報告中寫道：「二月份通膨加速，表明抗擊通膨的戰鬥尚未結束，而將通膨率降至2%的最後一公里將最艱難。」

為了通過冷卻經濟活動來遏制失控的通貨膨脹，使借錢變得更加昂貴，美聯儲（Federal Reserve）已將利率提高到令人痛苦的高水平。華爾街和消費者一直希望美聯儲能夠開始在抑制通貨膨脹方面取得有意義的進展。

儘管主要食品價格上漲趨緩，但一直居高不下的通脹率繼續吞噬著人們的預算。（美聯社）

在灣區，食品價格顯示出有所緩和的跡象，總體食品價格全年上漲 2.4%，與灣區的通膨速度相當。

在最近的 12 個月中，灣區家庭消費的食品價格上漲了 2.3%，低於該地區的整體通膨率。肉類、家禽、魚類、蛋類、水果、蔬菜和乳製品的漲幅均低於灣區的整體通膨率。

但食品成本的小幅上漲並不能緩解灣區消費者的擔憂。新報告顯示，灣區外出消費的食品價格上漲了 3.7%。在灣區，由於疫情過後限制放寬，越來越多的人開始在餐館就餐，外出就餐成本可能上升。此外，越來越多的人通過 Doordash、Uber Eats 和 Grubhub 等服務從餐館訂餐送餐。

灣區在截至二月份的一年時間裡在家消費的主要食品類別的價格變化有：穀物和烘焙食品，上漲 3.5%；水果和蔬菜，上漲 1%；肉類、家禽、魚和蛋，增長 0.3%；乳製品，增長 0.3%。

儘管上漲趨緩，但看似無休止的通膨率一直居高不下，繼續吞噬著人們的預算，對靠工資生活的人來說，任何時候物價上漲都會造成損失。