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盜賊精心策畫 加州頻見盆景竊案

編譯組╱綜合報導
盆景盜竊案在加州有增加趨勢 。（美聯社）
盆景盜竊案在加州有增加趨勢 。（美聯社）

信使報（Mercury News）報導，一月中旬，屋崙美麗湖（Lake Merritt）盆景園（Bonsai Garden）的八棵微型樹不翼而飛，使得這個由志願者經營的展覽園頓時陷入絕望。

這些樹都是活生生的傑作，它們如家庭成員一樣被精心培育和照顧。所有這些樹都是被捐贈給這個日式花園的，其中一些正值盛年，綻放著嬌嫩的粉色花朵。數十年來，志願者們每天都在照料這些樹木，為它們修剪、整形和澆水。花園助理主任穆勒（Suzanne Muller）說，這起盜竊案給人的感覺就像樹被 「綁架」了。

但比樹木的損失更令人不安的是這起犯罪的精心策畫，這些樹木都是被專門針對的目標。

盜竊案開始於 1 月 17 日晚 10 時左右。當時有一或兩名男子駕駛一輛汽車，來到美麗湖北側花園後面的一個長滿草的小丘上。他們用電鋸鋸斷了鐵鏈柵欄，然後溜進棕櫚園，踢開了圍著盆景展示區的柵欄上的兩塊木板。

花園裡有 80 多棵大小不一、價值不等的盆景，但盜賊們似乎很清楚自己想要什麼，很快就把八棵特定的樹，一棵變形櫻花、一棵韓國角樹和一棵檜柏，從柵欄的洞裡搬了出來。後來，在接近凌晨4時的時候，這些小偷又回來了，試圖偷走一棵紅木盆景樹，但他們無法將這棵樹從洞口放進去。

加州的盆景失竊案越來越常見。從業人員說，近年來失竊案件急劇增加。今年 2 月，聖地牙哥日本友誼花園（Japanese Friendship Garden）的一棵 「無價之寶 」被盜。2021 年，位於奇諾（Chino）的私營零售商 Eastern Leaf 成為南加州的被盜目標之一。屋崙的盆景園在過去五年中多次被盜。就在兩個月前，位於佛萊斯諾的Clark Bonsai Collection也成為了目標，其作案手法與屋崙發生的案件十分相似。竊賊也是剪斷鏈條柵欄，撬開木板進入花園，也瞄準了價值最高、最容易攜帶的植物。這些盜賊的品位很高，是盆景的專業人士或半專業人士。

盆景市場相對小眾，一棵樹的價格從兩萬元到四萬元不等。被盜的樹木會出現在跳蚤市場或 eBay上，但其他樹木最終可能會被私人收藏。鑑於這些植物價值不菲，如果被抓，竊賊將面臨重罪盜竊的指控。

除了盆景，加州的其他外來植物也成了走私者的目標，比如有數千株多肉植物被從加州州立公園走私到亞洲。

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